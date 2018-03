Globale Lebensmittel- und Getränkehersteller kommen zur Fi Europe, um Lösungen für Zusatzstoffe zu finden, die den steigenden Ansprüchen heutiger Verbraucher gerecht werden und weder Qualität noch Geschmack beeinträchtigen

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Heutzutage bestehen Verbraucher weltweit auf Lebensmittel und Getränke, die salz- und kalorienarm und somit auch zucker- und fettarm sind. Zudem sollten sie mit Ballaststoffen versetzt sein, aus nachhaltigem Anbau stammen und vor allem natürliche Konservierungsstoffe enthalten. Lebensmittel- und Getränkehersteller tun sich schwer, kostengünstige Lösungen aus lokalem Anbau zu finden, ohne dabei Kompromisse bei Geschmack oder Qualität einzugehen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130723/629764-a )

Aus diesem Grund gibt Fi Global mit grosser Freude bekannt, Leatherhead Food Research als wichtigen Content-Partner für die Fi Europe 2013 gewonnen zu haben. Fi Global ist sich der Bedeutung bewusst, den eigenen Kunden Zugang zu kostenlosen, relevanten und stets aktuellen Fortbildungsveranstaltungen zu bieten, in deren Rahmen die neuesten Trends und Brancheninformationen erörtert werden. Gemeinsam mit Leatherhead wird die Food ingredients Europe im Rahmen der Jahresveranstaltung 2013 eine Reihe verschiedener Sonderbereiche organisieren. Hierzu zählt auch die Ask the Expert Zone, in der Besuchern die Möglichkeit geboten wird, in persönlichen Gesprächen Fragen über die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu stellen. Eine weitere in Zusammenarbeit mit Leatherhead veranstaltete Initiative sind die Discovery Tours. Diese werden Besuchern die Möglichkeit bieten, in Eigenregie an Touren zu bestimmten Themenschwerpunkten auf dem Messegelände teilzunehmen. Dabei erhalten sie spezifische Lösungen zur Senkung des Salz- und Kaloriengehalts sowie für die Bereiche Nachhaltigkeit, Ballaststoffe, Clean Labeling und Konservierung.

Natasha Berrow, die Markendirektorin der Food ingredients Europe, erklärt: "Wir bemühen uns darum, unseren Kunden einen grösstmöglichen Mehrwert zu bieten, damit sie auf unseren Messen nicht nur neue Kundenkontakte knüpfen, sondern auch ihr Verständnis der gesamten Branche sowie der sich ergebenden Trends und Innovationen verbessern können. Die Sonderbereiche ermöglichen nicht nur all das, sie bieten auch gute Gelegenheiten zum Netzwerken und sorgen dafür, dass sich die Besucher innerhalb der 58.500 m2 grossen Ausstellungsfläche problemlos zurechtfinden. Leatherhead verfügt über fantastische Kompetenzen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und wird daher ein willkommener und aufschlussreicher neuer Partner für die Fi Europe sein!"

Steve Osborn, Manager für Geschäftsinnovation bei Leatherhead Food Research, erklärte: "Wir sind über unsere Rolle als Content-Partner der FiE 2013 in Frankfurt, die unserer Ansicht nach die führende Messe für Lebensmittelzusatzstoffe der Welt ist, absolut begeistert. Im Zuge der Erkundungstouren wird Veranstaltungsteilnehmern eine besonders gute Möglichkeit geboten, den grösstmöglichen Nutzen aus ihrem Besuch zu ziehen. Die Messe ist nämlich sehr umfangreich, sie erstreckt sich über 3 Hallen! Bei dem Angebot dieser aufschlussreichen Touren setzen wir auf unabhängige technische Kompetenz und eine umfassende Kenntnis des Marktes. Angesichts der riesigen Auswahl an Nahrungsmittel-Innovationen, die auf der Fi Europe vorgestellt werden, dürfte die eigentliche Herausforderung darin bestehen, die Zahl der Touren in einem überschaubaren Rahmen zu halten."

Jana Farkasova, Managerin für Geschäftsentwicklung bei Nestlé und Besucherin der Fi Europe 2011, merkt an: "Die Fi Europe ist ein sehr nützliches Hilfsmittel zum Austausch von Informationen, zum Knüpfen von Kontakten, zur Verbesserung von Beziehungen sowie zur Beschaffung von Informationen über die neuesten Trends und Innovationen."

Für Unternehmen, die sich auf diesem dynamischen und ständig wachsenden Markt präsentieren möchten, hat sich die Fi Europe als erfolgreichste Plattform erwiesen. Mehr als 26.000 Besucher werden an der 3-tägigen Messe teilnehmen, um neue Geschäftspartner und Zulieferer kennenzulernen und sich mit den neuesten Innovationen des Marktes vertraut zu machen. Teilnehmer suchen auf der Fi Europe nach Lösungen, mit deren Hilfe sie Produkte in ihrer Pipeline weiterentwickeln, bestehende Produkte umgestalten und Verfahren zur Kostenkontrolle einführen können.

Zur kostenlosen Messeanmeldung besuchen Sie folgende Website:

http://www.fi-europe.eu/PRregister

Informationen zu Fi ingredients Global - der sichere Weg zum Absatzmarkt seit 1986

Die Food ingredients fand erstmals im Jahre 1986 im niederländischen Utrecht statt. Das Veranstaltungsprogramm umfasst Live-Events, Publikationen, umfassende Datenerhebungen, digitale Lösungen und hochrangige Konferenzen, die mittlerweile weltweit etabliert sind und allen Branchenvertretern aus dem Bereich der Lebensmittelzusatzstoffe eine regionale und globale Plattform bieten. Im Laufe der Jahre verzeichneten die Messen bereits über 500.000 Besucher und ein Geschäftsvolumen von mehreren Milliarden Euro. Mit über 25 Jahren Erfahrung, ausgezeichneten Events, digitalen Lösungen und ergänzenden Produkten bieten wir einen direkten Zugang zu einem Absatzmarkt mit globalem Publikum. Nähere Informationen zum Veranstaltungsprogramm der Food ingredients erhalten Sie hier:

http://www.fi-europe.eu/PRregister

Informationen zum Veranstalter

UBM Live verbindet Menschen und bietet Unternehmen auf allen fünf Kontinenten die Möglichkeit, neue Geschäftskontakte zu knüpfen, Kunden persönlich kennenzulernen, neue Produkte einzuführen, für ihre Marken zu werben und ihre Marktpräsenz zu erhöhen. Dank renommierter Marken wie Fi, NuW, MD&M, CPhI, IFSEC, TFM&A, Cruise Shipping Miami, der Concrete Show und vielen anderen haben sich die Messen, Konferenzen, Preisverleihungen, Publikationen, Websites und Fortbildungs- und Zertifizierungsprogramme von UBM Live zu einem wesentlichen Bestandteil der Marketingstrategien zahlreicher Unternehmen aus über 20 verschiedenen Branchensektoren entwickelt. UBM Live ist eine Sparte von United Business Media , einem weltweit führenden B2B-Medienanbieter mit 6.500 Mitarbeitern in 40 Ländern. Gegründet im Jahr 1918 als United Newspapers Limited lautet unser Motto: "We explore, we exceed, you excel."

Für nähere Informationen zu UBM Live besuchen Sie: http://www.ubm.com

Informationen zu Leatherhead Food Research

Leatherhead Food Research wurde im Jahr 1919 gegründet und hat seinen Sitz in der Nähe von London (Vereinigtes Königreich). Die führende unabhängige Einrichtung bietet integrierte wissenschaftliche, technische, marktbezogene sowie regulatorische Untersuchungen und entsprechende Beratungslösungen für die globale Lebensmittel- und Getränkeindustrie und verbundene Industriezweige.

Mit seinen Kompetenzen im Bereich der angewandten Forschung und seinem einzigartigen Angebotsspektrum bietet Leatherhead seinem globalen Kundenstamm seit mehr als neunzig Jahren verschiedenste Mehrwerte. Leatherhead bietet praxisnahe Ratschläge, passgenaue Beratungsleistungen sowie Unterstützung für den Forschungs- und Geschäftsbetrieb - in enger Abstimmung mit den strategischen und alltäglichen Anforderungen des jeweiligen Kunden.

Die Dienstleistungen des Unternehmens stützen sich auf eine Fülle an aktuellen Informationsressourcen und werden über fünf wesentliche Plattformen erbracht, von denen jede einem eigenständigen Kompetenzbereich entspricht. Die Plattformen sind:

Lebensmittelinnovation

Globale Lebensmittelbestimmungen

Sensorik-, Verbraucher- und Marktforschung

Lebensmittelsicherheit

Ernährung

Dieses einzigartige Dienstleistungsportfolio hat bereits mehr als 2.000 Unternehmen aus aller Welt in seinen Bann gezogen. Alle Firmen mit Rang und Namen aus der globalen Lebensmittel- und Getränkeindustrie, angefangen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen bis zu multinationalen Grosskonzernen, gehören dazu. Durch das einzigartige Mitgliedsprogramm von Leatherhead geniessen viele dieser Firmen zusätzliche Vorteile. http://www.leatherheadfood.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130723/629764-a

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt: Nathalie Miller, UBM Live, De Entree 73 Toren A,

1100 AS Amsterdam Z.O., Niederland, Telefon: +31(0)20-409-9576,

E-Mail:

nathalie.miller @ ubm.com, Website: http://www.fi-europe.eu/PRregister