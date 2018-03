BZÖ-Wahlauftakt I: Wir sind Österreichs Mitte

Ursula Haubner: Mein Bruder wäre stolz auf dieses BZÖ und Josef Bucher

Sankt Wolfgang (OTS) - Vor über 600 begeisterten Mitgliedern und Sympathisanten ist der Wahlauftakt des BZÖ im Eventresort Scalaria in Sankt Wolfgang im Salzkammergut gestartet. Im überfüllten Saal begrüßten BZÖ-Bündnissprecher, BZÖ-Oberösterreich Spitzenkandidat Rainer Widmann und Hausherrin Ursula Haubner die Gäste darunter die Abgeordneten, Landesobleute und Kandidaten des BZÖ. Widmann sah ein "immer stärker werdendes BZÖ, das mit dem rot-schwarzenSaustall aufräumen" werde. Haubner sah die Anwesenden "als Kämpfer für Moderne, Tradition und Heimat. Sankt Wolfgang ist heute ein oranger Kraftplatz für das BZÖ am Weg zur modernen Mitte".

Widmann betonte, dass das BZÖ "als Kraft der modernen Mitte" ein starker Kontrapunkt zu "rechten Marktschreiern und linken Ideologen" sei. Haubner appellierte an "Mut und Ausdauer im Kampf für die Selbstbestimmung des Einzelnen, für Veränderungen die die Zukunft unserer Jugend und des Landes sichern. In Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind wir gemeinsam stark. Mein Bruder wäre heute stolz auf dieses BZÖ und Josef Bucher. Packen wirs an!"

