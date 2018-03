Tausende BesucherInnen am 16. gürtel nightwalk

Wien (OTS) - Der 16. gürtel nightwalk lockte gestern tausende NachtschwärmerInnen auf Wiens beliebte Partymeile. Live Konzerte von Bands wie The Boys You Know, Black Box Radio, Elektro Guzzi, b.fleischmann, Iriepathie oder Olympique sorgten für gute Stimmung. Die GemeinderätInnen und GastgeberInnen Heinz Vettermann, Kurt Stürzenbecher und SPÖ-Nationalratskandidatin Nurten Yilmaz gaben um 19:00 Uhr im Café Carina den Startschuss für die Veranstaltung. Unter den BesucherInnen waren auch Stadtrat Christian Oxonitsch und Stadträtin Sonja Wehsely.

Der erste nightwalk fand im August 1998 statt. Seither ist der gürtel nightwalk jährlich das Schaufenster einer durch das EU-Programm "Urban Gürtel plus" co-finanzierten, 365 Tage im Jahr umtriebigen Lokal-und Kulturmeile.

