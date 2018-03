SPÖ-Jugendwahlauftakt - Kucharowits: Jetzt entscheiden wir!

SPÖ-Jugendorganisationen präsentieren Kampagne "Junge wählen ROT" und Jugendspitzenkandidatin Katharina Kucharowits

Wien (OTS/SK) - Zum Wahlkampfauftakt in die Säulenhalle des Volksgartens in Wien haben gestern, Samstag, die sozialdemokratischen Jugendorganisationen eingeladen. Unter dem Kampagnenmotto "Jetzt entscheiden wir! - Junge wählen ROT" präsentierte die SPÖ-Jugend ihre Wahlkampfaktivitäten und die Jugendspitzenkandidatin Katharina Kucharowits. Mit dabei waren auch Bundeskanzler Werner Faymann, SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter Norbert Darabos sowie SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas. Auch der bekannte TV-Physiker Werner Gruber vom Personenkomitee Werner Faymann fand sich unter den jungen Gästen ein.****

In ihrer Rede warf die Spitzenkandidatin Katharina Kucharowits zu allererst die Frage auf, warum sich junge Leute überhaupt politisch engagieren sollten. "Politik macht Spaß", ist Kucharowits überzeugt, "aber es geht vor allem darum, Forderungen zu stellen, dafür einzutreten und diese auch umzusetzen."

Wie diese Forderungen der Jugend lauten, präzisierte die Jugendspitzenkandidatin im Anschluss: "Wohnen ist ein Grundrecht und muss für alle leistbar sein. Fairness bedeutet einen Mindestlohn von 1500 Euro und ein Ende unbezahlter Praktika. Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss für alle Realität werden, egal ob Frau oder Mann."

Besonders erfreut zeigte sich Kucharowits darüber, dass es dieses Jahr zum ersten Mal gelungen sei, eine gemeinsame Jugendkampagne aller SPÖ-Jugendorganisationen auszurichten und dass viele junge Leute auf den KandidatInnenlisten für die Nationalratswahl auf aussichtsreichen Plätzen vertreten seien.

"Jetzt entscheiden wir, Junge wählen Rot! Geben wir Vollgas und stehen wir für unsere Themen ein, damit wir am 29. September einen fulminanten Wahlerfolg für die SPÖ feiern können," appellierte Kucharowits an den Kreis der eingeschworensten WahlkämpferInnen, die sich gemeinsam auf die letzten 30 intensiven Tage des Wahlkampfes vorbereiteten.

Bundeskanzler Werner Faymann nahm den Jugendwahlauftakt zum Anlass, der SPÖ-Jugend für ihr Engagement zu danken und stimmte auf die kommenden heißen 30 Wahlkampftage ein: "In so vielen Ländern werden die Sozialsysteme zerstört, in so vielen Ländern steigt die Arbeitslosigkeit, während die Leute immer länger arbeiten. Das nennen wir in Österreich schwarz-blaue Politik und die brauchen wir nicht. Wir haben in den letzten Jahren dank der sozialdemokratisch geführten Regierung einen anderen Weg eingeschlagen. Die stärkste Kraft gegen Schwarz-Blau sind wir. Wir machen keine Politik auf dem Rücken der ArbeitnehmerInnen, sondern mit der Kraft der ArbeitnehmerInnen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir die nächsten dreißig Tage nutzen, um die Menschen von unserer Politik zu überzeugen."

Stellvertretend für die JugendkandidatInnen aus den Bundesländern stellten die drei Wiener SpitzenkandidatInnen der Jugendorganisationen ihre online & offline Aktivitäten während des NR-Wahlkampfes vor. Genau wie die SJ-Wien und ihre Spitzenkandidatin Marina Hanke, die unter dem Motto "Geht ned, gibt's ned" durch die Bezirke tourt, schwört auch die JG-Wien mit ihrem Spitzenkandidaten Marcus Gremel auf direkte Gespräche mit den Jugendlichen. Die FSG-Jugend Wien mit ihrem Spitzenkandidaten Christoph Peschek wiederum verteilt und informiert hauptsächlich vor Wiener Berufschulen.

Neben der Vorstellung der Kampagne und der zahlreichen JugendkandidatInnen wurde auch das Facebook-Gewinnspiel "Meine Bundesregierung" als Teil der Onlinekampagne präsentiert. Das Spiel ist auf Facebook unter http://goo.gl/7nA4H3 abrufbar. Zu gewinnen gibt es unter anderem Eintritte in diverse Klubs oder auch einen Tag im Bundeskanzleramt.

Die Präsidentin der YES (Young European Youth), Kaisa Penny, richtete eine Videobotschaft an die SPÖ-Jugend, in der sie den Jugendorganisationen ihre Unterstützung aussprach und die besten Wünsche für die Wahl übermittelte. Und auch Werner Gruber ließ es sich nicht nehmen, der Jugend eine Botschaft zu übermitteln: "Die SPÖ zu wählen hat nichts mit jung sein zu tun, sondern damit, vernünftig zu sein." Musikalisch wurde der Jugendwahlauftakt von der Hip-Hop Band "Royal Kombo" begleitet. (Schluss) rp/kg

Fotos sind zu finden auf: http://www.flickr.com/photos/wernerfaymann/

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum