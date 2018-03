Internationales Schmelzer Handballturnier 2013

Wien (OTS) - Bis morgen 1.September findet auf der Schmelz noch das 21. internationale Jugendhandballturnier statt. Mit dabei sind 87 Teams aus elf Nationen mit insgesamt etwa 1200 SpielerInnen im Alter von zwölf bis 18 Jahren.

Jugend- und Sportstadtrat Christian Oxonitsch besuchte gestern Abend den Festakt der Veranstaltung: "Es ist jedes Jahr wieder ein Erlebnis wenn über tausend junge Menschen in Wien zusammenkommen, um an diesem großartigen Turnier teilzunehmen. Hier zeigt sich wieder wie Sport verbindet. Mein Dank gilt allen OrganisatorInnen und MitarbeiterInnen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Allen Teams wünsche ich noch viel Spaß und Erfolg bei den Spielen und einen schönen Aufenthalt in Wien."

Weitere Informationen unter www.schmelz-turnier.at

Pressebilder demnächst unter wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Weis

Mediensprecher Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81440

Tel.: +43 676 8118 81440

florian.weis @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/