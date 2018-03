Neues E-Mobility-Angebot in der Thermenregion

Energie Steiermark eröffnet E-Fahrzeug-Verleih in der Therme Loipersdor

Graz (OTS) - Die Energie Steiermark baut ihr E-Mobility-Angebot weiter aus und eröffnet den ersten E-Fahrzeug-Verleih in der Thermenregion. Unmittelbar vor der Therme Loipersdorf stehen ab sofort neben zahlreichen E-Bikes auch zwei E-Autos der Marke Renault Twizy und sogenannte E-Trikkes zur Verfügung. Dank einer Kooperation mit der Therme können Tages-Besucher und Hotelgäste ab sofort einfach und bequem ab 19,50 Euro ihr gewünschtes E-Fahrzeug buchen. Vor Ort "aufgetankt" werden die Fahrzeuge mit grünem Strom der Energie Steiermark.

"Wir freuen uns, dass wir die Therme Loipersdorf für das Thema E-Mobility begeistern konnten. Die Nachfrage nach umweltfreundlichen, abgasfreien Fortbewegungsmitteln ist gerade in der Thermenregion überdurchschnittlich stark", so DI Christian Purrer, Vorstandssprecher Energie Steiermark. "Insgesamt werden von der Energie Steiermark über das Tochterunternehmen "Velovital" an über 100 Verleihstandorten österreichweit rund 1.000 Elektrofahrzeuge angeboten", ergänzt Vorstandsdirektor DI Olaf Kieser.

"Nachhaltig und innovativ mit dem Thema Energie umzugehen, ist eines unserer zentralen Ziele in der Therme", bestätigt Thermen-Geschäftsführer Wolfgang Wieser, "wir nehmen das Thema Klimaschutz überaus ernst, das Thema Elektromobilität ist auch in Sachen Sport- und Wellnessangebot eine attraktive Erweiterung für uns. Immerhin haben wir mehr als 100 Partner-Betriebe im Umkreis von 10 Kilometern, die man per E-Bike gemütlich erkunden kann".

Die E-Fahrzeuge in der Therme Loipersdorf können von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr direkt im Shop der Energie Steiermark ausgeliehen werden. Außerhalb der Öffnungszeiten gibt es zusätzlich die Möglichkeit, die Fahrzeuge in den vier Thermenhotels oder in der Therme Loipersdorf zu reservieren.

Rückfragen & Kontakt:

Energie Steiermark AG

Mag. (FH) Urs Harnik-Lauris

Leiter Konzernkommunikation

Tel.: +43 (316) 9000 5926, Mobil: +43 (664) 180 1780

urs.harnik @ e-steiermark.com



Fax: +43 (316) 9000 20829

8010 Graz, Leonhardgürtel 10