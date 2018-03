Schweiz überweist zweite Tranche in Höhe von 254,7 Mio. Euro

Fekter: "Steuerabkommen bringt bereits 671,4 Mio Euro wichtige Mehreinnahmen für unser Budget"

Wien (OTS/BMF) - Aufgrund des Steuerabkommens mit der Schweiz hat Österreich zum Wochenende die zweite Tranche in Höhe von 254,7 Mio. Euro von seinen Nachbarn erhalten. Bereits im Juli dieses Jahres hat die Schweizer Steuerverwaltung 416,7 Mio. Euro in einer ersten Zahlung an die Republik Österreich überwiesen. "Das ist ein schöner Erfolg für unser Land und alle redlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Mit diesem zusätzlichen Geld für unser Budget können wir den eingeschlagenen Konsolidierungspfad in Richtung Nulldefizit konsequent weiter gehen", zeigt sich Finanzministerin Dr. Maria Fekter erfreut.

Durch das Steuerabkommen mit der Schweiz erhält der österreichische Staat nun Schritt für Schritt die ihm zustehende Besteuerung. "Das ist ein wichtiger Meilenstein in Richtung mehr Steuergerechtigkeit. Steuerflucht wird so immer unattraktiver, weil wir mit diesem Abkommen die Anreize deutlich minimiert haben. Die Zeiten, in denen Österreicher Gelder am heimischen Fiskus vorbei schleusen und im Ausland parken konnten gehören endgültig der Vergangenheit an. Der heutige Tag zeigt, dass wir mit dem gemeinsamen Steuerabkommen den absolut richtigen Weg eingeschlagen haben", erklärt die Finanzministerin.

Weitere Tranchen betreffend die Abgeltungszahlung werden nun monatlich bis Juni 2014 erfolgen. Ab März 2014 wird zudem die laufende Quellensteuer auf Kapitalerträge auf Bankkonten oder Wertpapierdepots weitergeleitet.

"Ich danke allen, die bei der Entstehung dieses Abkommens mitgewirkt haben, insbesondere der Eidgenössischen Steuerverwaltung, die sich als verlässlicher Partner erwiesen hat. Wir können zu Recht stolz auf diesen großen gemeinsamen Erfolg sein", schloss Fekter.

