Enterprise Mobility Exchange startet neue Online Community

London (ots/PRNewswire) - Markführer von Netzwerkforen für leitende Führungskräfte startet brandneue Online Community und Informationshub

Die Enterprise Mobility Exchange, der führende Anbieter von Netzwerkveranstaltungen für leitende Führungskräfte, gab kürzlich die Einführung des brandneuen Online-Informationshubs für Fachkräfte aus dem Bereich Unternehmensmobilität und für Lösungsanbieter aus der ganzen Welt bekannt.

Nach dem Erfolg ihres einzigartigen Netzwerk- und Lernforums in Europa, den Vereinigten Staaten und dem asiatisch-pazifischen Raum bietet das Onlineportal von Enterprise Mobility Exchange branchenübergreifende Ressourcen und Webinars für all jene, die in der lebhaften und schnelllebigen Welt der Unternehmensmobilität arbeiten.

Alexi Georgiou, Managing Director, IQPC Exchange kommentierte: "Durch zahlreiche Unterhaltungen mit Führungskräften aus dem Mobilitätsbereich wurde deutlich, dass die Branche einen "One-Stop-Shop"-Informationshub braucht, wo geschäftige Fachkräfte aus der Mobilitätsbranche alles finden können, was sie über diesen schnelllebigen Bereich wissen müssen."

"Die bisherigen Reaktionen der Communities aus Fachkräften und Lösungsanbietern war überwältigend und wir freuen uns, dass Vordenker sich dafür entscheiden, auf der Plattform an Diskussionen, Interviews und Webinars teilzunehmen und diese zu teilen."

Kira Stancliffe, Leiter der Abteilung für Marketing, Events und Online Community fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, Führungskräften aus der Mobilitätsbranche eine kostenfreie Online-Plattform anbieten zu können, wo sie tiefer in die Themen rund um diese schnell wachsende Branche der Unternehmensmobilität eintauchen können. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen sich am Anfang der Reise in die Unternehmensmobilität befindet oder darauf aus ist, seine Strategie über seine anfängliche Investition hinaus auszuweiten, enterprisemobilityexchange.com wird eine Fülle an Informationen von den einflussreichsten und sachkundigsten Köpfen der weltweiten Mobilitätsbranche bereitstellen."

Allen Mitgliedern wird das Online-Portal es ermöglichen, auf für ihre Funktion in ihrem Unternehmen relevante und zeitnahe Informationen zuzugreifen. Mitglieder können zudem ihre Nutzererfahrung bezüglich der Navigation auf der Website anpassen. Die Mitgliedschaft ist kostenfrei und steht allen offen, die in den Bereichen der Unternehmensmobilität, IT, mobile Anwendungen und Gerätesicherheit arbeiten.

Weitere Informationen über die Enterprise Mobility Exchange finden sie unter http://www.enterprisemobilityexchange.com/PR

Informationen zur Enterprise Mobility Exchange

Die Enterprise Mobility Exchange ist eine Online Community für weltweit tätige Fachkräfte aus der Mobilitätsbranche und für Führungskräfte, welche mobile Technologien und Dienste nutzen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, den Kundengewinn und die Kundentreue zu steigern sowie die Gewinne für das gesamte Unternehmen zu erhöhen.

Die Kombination aus Liveveranstaltungen, Webinars und Onlineinformationensquellen bieten Führungskräften aus der Mobilitätsbranche mit einzigartigen Wissens- und Netzwerkmöglichkeiten. Wo auch immer sie sich auf ihrer Reise in die Unternehmensmobilität befinden, teilen Sie noch heute Ihre Erfahrung, Ihr Wissen und Ihre Expertise mit der weltweiten Community von Enterprise Mobility Exchange.

Pressekontakt: Kira Stancliffe, Leiterin der Abteilung für Marketing, Events und Online Community, Enterprise Mobility Exchange:

kira.stancliffe@iqpcexchange.com oder rufen Sie +44(0)207-368-9796 an.