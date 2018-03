SPÖ-Wahlauftakt (2) - Kanzler Faymann: "Auf SPÖ können sich Menschen verlassen: Wir führen Österreich in bessere Zukunft"

"Haben ein Herz für die Menschen" - Mit SPÖ wird es keinen Abbau von Arbeitnehmerrechten geben - Mit Kraft der Stimme am Wahltag Schwarz-Blau verhindern

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann hat heute, Donnerstag, beim Wahlauftakt der SPÖ im MuseumsQuartier Wien betont, dass die SPÖ für Verlässlichkeit und Fairness steht. "Wir haben ein Herz für die Menschen und kämpfen dafür, dass es fair zugeht", sagte Faymann. "Mit der SPÖ an der Spitze der Regierung wird es keinen Abbau von Arbeitnehmerrechten geben", außerdem schütze die SPÖ die Menschen vor Lohn- und Pensionskürzungen, sagte Kanzler Faymann. "Die Menschen können sich auf die SPÖ verlassen. Kämpfen wir gemeinsam dafür, dass wir das Land gestärkt in eine bessere Zukunft führen können", betonte Faymann. Eindringlich warnte der Kanzler vor einer schwarz-blauen Regierung, die schon einmal mitten in der Hochkonjunktur Rekordarbeitslosigkeit zu verantworten hatte. "Nur mit der Kraft der Stimme verhindern wir am Wahltag, dass dieses schöne Land schwarz-blau wird", sagte Faymann. ****

Der Bundeskanzler sprach sich in seiner Rede für eine volle Inflationsabgeltung bei den Pensionen und für kräftige Investitionen in die Bildung aus. Für beste Bildung und ein stärkeres Pflegesystem brauche es faire Steuereinnahmen aus vermögensbezogenen Steuern, so Faymanns Plädoyer für Steuerbetrugsbekämpfung, Millionärssteuer und Finanztransaktionssteuer und als eine "Frage der Gerechtigkeit". Eine klare Absage gab es von Faymann an eine Entfesselung der Finanzmärkte: "Wir brauchen keine Entfesselung, sondern Ordnung, Fairness und Regeln, die verhindern, dass noch einmal eine Finanzmarktkrise über uns hereinbricht", unterstrich Faymann. Die Finanzmarkt-, Kernkraft- und Pestizidlobbyisten "haben viel Gold für die falsche Sache, aber wir haben ein Herz für die Menschen. Das ist unser Gold, und das ist auch viel stärker als die Scheine eines Milliardärs", so Kanzler Faymann.

Faymann verdeutlichte, dass es am 29. September um eine Richtungsentscheidung gehe. So gebe es jenen Weg, den Schwarz-Blau schon einmal eingeschlagen habe, nämlich den Weg von "haltloser Privatisierung, Ausverkauf, hoher Arbeitslosigkeit und einer Gefährdung des sozialen Zusammenhalts", so Faymanns Warnung vor dem "falschen Weg". Und es gebe den anderen, den richtigen Weg mit der geringsten Arbeitslosigkeit und einer Entwicklung, bei der Österreich in den letzten Jahren vom fünften auf den zweiten Platz bei der Wirtschaftsleistung pro Kopf in der EU vorgerückt ist. Diesen Weg vertrete die SPÖ, die dafür sorgt, dass die hart arbeitenden Menschen mehr vom Erwirtschafteten haben, sagte Faymann. "Wenn wir miteinander die verbleibenden Tage bis zur Wahl nutzen, und darauf hinweisen, was wir getan haben und was wir vorhaben, um Österreich gerechter zu gestalten, dann weiß ich, dass wir gemeinsam nicht zu schlagen sind", so Faymann unter großem Applaus.

Während die SPÖ die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschütze und sich für bezahlte Überstunden einsetze, wolle die ÖVP die Arbeitnehmerrechte abbauen, erinnerte der Kanzler an ÖVP-Pläne in Richtung 12-Stunden-Arbeitstag. Die ÖVP verunsichere mit ihrer Forderung nach einer Anhebung des Pensionsalters aber auch die Pensionistinnen und Pensionisten. "Diese Verunsicherung brauchen wir nicht. Die Pensionistinnen und Pensionisten können sich darauf verlassen, dass wir auf die Pensionen und auf das Antrittsalter schauen", bekräftigte Faymann. Der Kanzler betonte hier auch den Zusammenhalt von Alt und Jung: "Dieser Zusammenhalt in Österreich hat uns stark gemacht."

Der Bundeskanzler sprach sich in seiner Rede auch für deutliche Investitionen in die Bildung aus. Der Wirtschaftsstandort könne nicht durch Pensions- und Lohnkürzungen verbessert werden, sondern durch den Ausbau von Kinderbetreuung und ganztägigen Schulformen sowie durch eine Stärkung der Universitäten und der Lehrlingsausbildung, sagte Faymann. (Schluss) mb/up

