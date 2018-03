TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Freitag, 30. August 2013, von Anita Heubacher: "Erklärungsbedarf haben beide Parteien"

Innsbruck (OTS) - Der ÖVP-Kernklientel schmecken Lkw-Fahrverbote nicht, die grüne Basis vermisst ein Nein zum Kaunertal. Schwarz-Grün birgt für die Ökopartei mehr Risiken als für die ÖVP. Der Abstand zwischen den Koalitionspartnern ist größer denn je.

Die Anfangseuphorie über Schwarz-Grün legt sich langsam. Jetzt steigern sich die Erwartungshaltung und bei manchem das Gefühl, dass die dunkle Vorahnung sich bestätigt: Schwarz-Grün trennen Welten. Das gilt für beide Seiten.

Die ÖVP war schon lange nicht so dominant wie jetzt. Der Regierungspartner ist neu und muss erst lernen, mit Macht umzugehen, die Opposition ist geschwächt und mit sich selbst beschäftigt. Der ÖVP und ihrem Parteichef Günther Platter läuft es. Die Koalition hat den Schwarzen ein modernes Mäntelchen verliehen. Frischer Wind, viele neue Abgeordnete im Landtag, da war es für den Parteichef gar nicht mehr notwendig, in den eigenen Reihen auf der Regierungsbank etwas zu tun. Damit kann sich Günther Platter Zeit lassen und rechtzeitig vor der nächsten Wahl neue Gesichter bringen. Die strategische Ausgangslage ist gut.

Allerdings hat die ÖVP, jetzt nach 100 Tagen Schwarz-Grün, Erklärungsbedarf ihren Stammwählern gegenüber. Vor allem die Wirtschaft und die Touristiker sind verärgert. Lkw-Fahrverbote, Nein zu neuen Pistenflächen am Gletscher, damit kann die schwarze Kernklientel überhaupt nicht. Kritiker fühlen sich bestätigt. Sie sehen mehr Schnittmenge mit den Roten und vermissen die gelebte Praxis der großen Koalition.

Viel zu reden vor allem mit ihrer kritischen Basis hat auch die grüne Parteispitze. Der Kompromiss in der Agrarfrage oder ein fehlendes, dezidiertes Nein zum Kraftwerk Kaunertal wird der Regierungsmannschaft übel genommen. Milde stimmt da innerhalb der Partei nur, dass die Grünen nach langen Jahren auf der harten Oppositionsbank endlich mitgestalten wollten. Die Gefahr für die Ökopartei, bei der nächsten Wahl Stimmen zu verlieren, ist höher als für die ÖVP.

Der Abstand zwischen David und Goliath in der Landesregierung ist größer geworden, und das obwohl die ÖVP ein historisch schlechtes Wahlergebnis einfuhr. In der jetzigen Koalition ist die ÖVP dreimal so stark wie ihr grüner Partner, bei der SPÖ war der Abstand geringer. Die Grünen werden deshalb auch nicht müde zu betonen, wie die Machtverhältnisse liegen. Ob das die Erwartungshaltung an der Basis schmälern kann, wird sich zeigen.

In Oberösterreich, wo Schwarz-Grün bereits in die Verlängerung gegangen ist, hat die ÖVP bei den Landtagswahlen gewonnen, die Grünen sind gleich geblieben.

