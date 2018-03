SPÖ-Wahlauftakt (1) - Bürgermeister Häupl: Sozialdemokratie hat viel für dieses Land getan

Direkte Gespräche mit den Menschen wichtig in den kommenden Wochen - Neuauflage von Schwarz-Blau verhindern

Wien (OTS/SK) - Mit einer großen Auftaktveranstaltung im MuseumsQuartier Wien startete die SPÖ heute, Donnerstag, offiziell in den Wahlkampf zur Nationalratswahl 2013. Der Wiener SPÖ-Vorsitzende, Bürgermeister Michael Häupl bot in seiner Rede einen Rück- und eine Ausblick. "Wer nichts zu sagen hat, macht halt auf Polit-Playboy und muss sich eben auf andere Weise ins Gerede bringen", spielte Häupl auf die (halb) -nackten Tatsachen im Wahlkampf von Stronach und Strache an. Wichtig für die SPÖ in den kommenden Wochen sei Kommunikation. "Wir können die direkten Gespräche mit den Menschen selbstbewusst führen, denn wir haben viel für dieses Land getan", so Häupl, der auf Österreichs niedrigste Arbeitslosenzahlen innerhalb Europas verwies. ****

Auch die gewerkschaftsfeindlichen Tiraden des Team Stronach-Obmanns seien entlarvend. Das Denken, wer das Geld hat, mache die Regeln, sei längst überwunden. "Unsere Vorgänger haben dafür gekämpft dass es eine politische Partizipation in diesem Land gibt, und dass es ein allgemeines, gleiches und geheimes Wahlrecht gibt", betonte Häupl. Die neuen Plakate der FPÖ würden wiederum beweisen, dass sich Strache selbst der nächste sei: "Hinter all den Botschaften auf den Plakaten steht die alte Ausländerfeindlichkeit, steht der alte Antisemitismus, steht all der Hass auf die Leute, die anders sind."

Bundeskanzler Werner Faymann habe kürzlich richtig gesagt: Es sei eine Frage des Anstandes mit solchen Leuten nicht zu koalieren und "er hat vollkommen Recht", so Häupl, denn wer heute nicht in der Lage sei, sich klar vom Rechtsextremismus abzugrenzen, der sei nicht in der Lage eine tragende Rolle in unsere Demokratie zu spielen.

Zur Debatte um den 12-Stunden-Tag und zur vorzeitigen Anhebung des Frauenpensionsalters merkte Häupl an: Der 8-Studen-Tag war eine Forderung der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung und das wieder zu ändern wäre das Schlechteste was man fordern könne. Es sei eine Frage der Ehre, das zu halten, was man gemeinsam beschlossen habe, so Häupl in Richtung der ÖVP. Weiters sei die Debatte um Sozialmissbrauch ein Skandal und treffe ihn persönlich. "Wie das Schlechtreden Wiens ist die Sozialmissbrauchsdebatte auf die schlechten Umfragewerte der ÖVP zurückzuführen", so Häupl.

Der Wiener Bürgermeister verwies auf die Wichtigkeit der Kommunikation in den restlichen Wochen des Wahlkampfes. Die Stärke der Sozialdemokratie seien die vielen Vertrauenspersonen, die genau wissen, worum es am 29. September gehe. "Weil es keine andere Partei gibt, die die Interessen der arbeitenden Menschen vertritt und Instrument für den sozialen Zusammenhalt schärft. Das Heer der Roten Redner wird am Ende des Tages diese Wahl auch entscheiden", betonte Häupl. Ziel sei es, eine Neuauflage von Schwarz-Blau zu verhindern. "Es lohnt sich um dieses Land zu kämpfen" so Häupl, der abschließend auf diesem Weg der sozialdemokratischen Bewegung alles Gute für die anstehende Wahl wünschte.

Zum Wahlauftakt versammelte sich die gesamte SPÖ-Parteispitze angeführt von SPÖ-Parteivorsitzendem, Bundeskanzler Werner Faymann. Für die musikalische Unterhaltung der über 1.500 Gäste sorgte die Gruppe Hot Pants Road Club sowie Showacts der Gruppe Windriders. (Forts.) mis/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum