Rauch ad SPÖ: Dieses Land hat sich mehr verdient

Mutlose, planlose und ideenlose SPÖ – ÖVP will Chancen schaffen und steht für einen neuen Aufbruch

Wien, 29. August 2013 (ÖVP-PD) "Dieses Land hat sich mehr verdient, als diese SPÖ: mutlos, planlos und ideenlos krallen sich die Genossen an den Stillstand. SPÖ-Kandidat Faymann wirkt müde, die Wahlkampfreden sind inhaltsleer", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den heutigen Auftritten von Häupl und Faymann. "Es braucht mehr Vorschläge und Ideen für die Zukunft, als sie die SPÖ zu bieten hat. In genau einem Monat geht es um die Zukunft unseres Landes: Bringen wir Österreich wieder ins Spitzenfeld oder verharren wir im Stillstand? Schaffen wir Chancen oder bauen wir Hürden? Und arbeiten wir an einem neuen Aufbruch, der Aufstieg und Wohlstand ermöglicht, oder fürchten wir uns vor den Herausforderungen wie die SPÖ?" Die SPÖ verzweifelt immer mehr an ihrem programmatischen Leerlauf, die müden Genossen haben Angst vor der Zukunft. ÖVP-Manager Hannes Rauch abschließend: "Österreich braucht einen neuen Aufbruch und nicht das letzte Aufgebot á la SPÖ!" ****

