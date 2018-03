Ungeheure Anschuldigungen seitens VSStÖ und JUSOS

Steiner, Schierhuber und Svazek weisen Vorwürfe gegen die FPÖ aufs Schärfste zurück

Salzburg (OTS) - Wie einer kürzlichen APA Meldung zu entnehmen, be-schuldigen der VSStÖ, die JUSOS und AKS Salzburg offensichtlich die FPÖ, ihr Büro in Salzburg beschmiert zu haben. Derartige Vorwürfe des Vandalismus weist der Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) Salzburg, die junge Vorfeldorganisation der FPÖ, ent-schieden zurück. "Derartige Sprüche, die eine extreme Ausrichtung zeigen, die darüber hinaus bei uns nichts zu suchen hat, würden weder von einem FPÖ-Funktionär, noch einem RFJ-Funktionär auch nur in den Mund genommen werden", wehrt sich RFJ-Landesobmann Markus Steiner gegen die unanständigen Vorwürfe. FPÖ, RFS oder RFJ Funktionäre und auch Mitglieder haben noch nie eine Veranstaltung der SPÖ oder deren Vorfeldorganisationen gestört, noch deren Wahlplakate oder Eigentum beschädigt. Anders herum war das allerdings schon der Fall.

Sehr wohl kann man sich im RFJ jedoch an Störaktionen der JUSOS im Landtags-wahlkampf erinnern, sowie eine Schmieraktion einer Akadamikerin, die eindeutig aus dem linken Studentendunstkreis kam und der nun sogar ein Prozess droht. "Kein Freiheitlicher hat jemals von untergriffigen Methoden Gebrauch gemacht, um dem politischen Mitbewerber derart zu schaden, sei es bei Veranstaltungen oder durch Vandalismus. Ein solches Verhalten wird nicht toleriert und ist bei uns Fehl am Platz", so Steiner. Auch Marlene Svazek, RFJ-Vorstandsmitglied und Studentin an der Uni Salzburg zeigt sich angesichts der Vorwürfe verärgert: "Den Herrschaften der roten Studenten- und Jugendfraktion kann man nur ausrichten, sie mögen in ihren Anschuldigungen vorsichtiger sein, erinnert man sich doch an zahlreiche Störaktionen ihrerseits gegenüber uns Freiheitlichen.""Beim damaligen Fall in Innsbruck wurden auch zuerst andere der Brandstiftung beschuldigt und die FPÖ genannt, ehe sich herausstellte, dass der Täter ein eigener Genosse, ein Jungsozialist, und alles reine Lügen waren", merken Steiner und Svazek an.

"Hier wird eine klassische Täter-Opfer-Umkehrstrategie verfolgt. Wer die wirklichen Randalierer und Gewalttäter sind, durften wir bei den Demonstrationen rund um den letzten Akademikerball erleben, wo wehrlose Damen bespuckt und zum Teil tätlich angegriffen wurden. Desweiteren stellt der RFS klar, dass es die linken ÖH-Fraktionen sind die offenkundig Verbindungen zu verfassungsfeindlichen Organisationen wie dem Schwarzen Block pflegen!", stellt der Bundesobmann des Rings freiheitlicher Studenten (RFS) klar.

