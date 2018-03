Faymann: "Geht es den Menschen gut, geht es auch der Wirtschaft gut!"

Bundeskanzler Faymann zu Gast beim Wahlkampfauftakt der FSG Vida in Linz

Linz (OTS/SK) - Auf der heute, Donnerstag, stattfindenden Delegiertenkonferenz der FSG Vida in Linz, die gleichzeitig den Wahlkampf eingeläutet hat, hat Bundeskanzler Werner Faymann die klaren Ziele der Sozialdemokratie in den kommenden Jahren bekräftigt:

"Jene ArbeitnehmerInnen, die weniger als 4.000 Euro brutto im Monat verdienen, wollen wir entlasten. Wir brauchen faire Steuern: dazu gehören eine Millionärssteuer, eine Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe und eine Finanztransaktionssteuer. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Denn: Geht es den Menschen gut, geht es auch der Wirtschaft gut! Der Wirtschaft kann es gar nicht gut gehen, wenn sich der Reichtum im Land auf einige Wenige konzentriert und sich die breite Masse nichts leisten kann." ****

Im Saal des ÖBB Technische Services-Werkes wurde Faymann von einer jubelnden Menge empfangen. "Hier ist eine Stimmung, bei der man schon beim Hereinkommen spürt, dass sie Kraft gibt und dass sie stark genug ist, in diesem Land Schwarz-Blau zu verhindern", so der Kanzler. Und weiter: "Wir dürfen nicht vergessen: Jene, die immer sagen, 'erst wird gewählt, dann wird gezählt' und jene, die nicht sagen wollen, wie sie es mit der FPÖ halten, sind jene, gegen die wir schon einmal ein Lichtermeer gebraucht haben." Unter der neoliberalen schwarz-blauen Regierung befand sich die Arbeitslosenrate trotz Hochkonjunktur am Höchststand in der Zweiten Republik.

Laut Faymann sei es dieselbe Politik wie unter Schwarz-Blau, die jetzt auch innerhalb Europas für Elend und soziale Kälte sorge:

"Viele Regierungen vertreten ganz klar die Position, dass man keine Regeln für Finanzmärkte braucht, sondern mehr privatisieren soll. Kürzen wollen sie bei der breiten Masse, daher sollen die Löhne runter. Das ist eine neoliberale Richtung, die dazu geführt hat, dass wir mit einer Finanzmarktkrise zu kämpfen haben."

Die Haltung der SPÖ unterscheide sich diametral von diesen Positionen: "Wir sind die Lobby der Jugendlichen, die in Europa keine Arbeit haben und die Lobby der hart arbeitenden Menschen. Wir wollen ein Europa der Fairness, ein Europa der Arbeitnehmerrechte und ein Europa, in der Beschäftigungspakete geschnürt werden und die Konjunktur belebt wird."

Zu dieser solidarischen Politik gehöre auch, so Faymann, sich erst gar nicht auf die hausgemachten Krisenrezepte wie den 12-Stunden-Arbeitstag einzulassen: "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man z.B. in der Gastronomie, im Tourismus, in der Pflege faire und gerechte Löhne bekommt, wenn es nicht die nötigen Schutzgesetze dafür gibt. Deshalb sind wir so aufmerksam, wenn jemand vor der Wahl auf die Idee kommt, diese Schutzgesetze anzugreifen, mit einem Gerede über 'Flexibilisierung', die nur Lohnkürzung bedeutet."

Bezüglich der bevorstehenden Nationalratswahl betonte der Kanzler:

"Der 29. September ist ein wesentlicher Tag der Entscheidung. Es gibt eine Richtung, die Lohnkürzungen und Pensionskürzungen unter dem Titel der Standortverbesserung betreibt; und es gibt eine Richtung -unsere Richtung -, die sich durch gerechte Steuern, faire Bildung und eine starke Stimme für Österreich in der Europäischen Union auszeichnet und die ein Zurückdrängen oder gar ein Abschaffen von Schutzbestimmungen, die die Gewerkschaften erreicht haben, verhindert." (Schluss) kg/mo

