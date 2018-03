Alpbach: Österreich kein Standort für gemeinnützige Stiftungen?

Das Europäische Forum Alpbach und der Österreichisch Fundraising Verband sehen 1 Milliarde Euro Potenzial für gemeinnützigen Sektor.

Alpbach (OTS) - Während in anderen EU-Ländern immer mehr Wohlhabende sich über gemeinnützige Stiftungen für die Gesellschaft engagieren, verhindert der Gesetzgeber in Österreich ein solches Engagement. Das ist das Fazit eines Pressegesprächs heute im Rahmen des Europäischen Forum Alpbachs. Die Teilnehmer, allen voran dessen Präsident Franz Fischler, fordern gemeinsam mit dem Fundraising Verband die Verbesserung der rechtlichen Basis und steuerlicher Anreize für gemeinnütziges Engagement von Stiftungen.

"Mehr als 110.000 Stiftungen finanzieren europaweit mit 83 und 150 Mrd. Euro gemeinnützige Einrichtungen und deren Projekte. In Österreich hingegen spielen Stiftungen leider nur eine Nebenrolle", fasst Franz Fischler, Präsident des Europäischen Forums Alpbach, die aktuelle Situation zusammen und fordert im gleichen Zug: "Österreich sollte dringend attraktive Rahmenbedingungen für gemeinnütziges Stiften schaffen um zu verhindern, dass noch mehr philantrophisches Kapital ins Ausland abwandert. Dies würde massiv zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft beitragen."

Gemeinnütziges Stiften im Europäischen Vergleich

Aufgrund von attraktiven Rahmenbedingungen fließen in anderen europäischen Ländern jährlich Milliardenbeträge aus Stiftungen in den gemeinnützigen Sektor. Damit werden Organisationen massiv bei der Bewältigung der Zukunftsfragen unterstützt. In Deutschland werden rund 17 Mrd. Euro und in der Schweiz rund 1,5 Mrd. Euro an gemeinnützige Projekte ausgeschüttet, in Österreich sind es lediglich 20-25 Mio. Euro.

Hoffnung 1 Milliarde jährlich

Zahlreiche österreichische Philanthropen haben aus diesem Grund inzwischen das Land verlassen und Stiftungen in der Schweiz und Deutschland errichtet. "Wären die gemeinnützigen Stiftungsausschüttungen in Österreich auf ähnlichem Niveau wie in Deutschland und der Schweiz, würden jährlich rund 1 Milliarde Euro in die Bereiche Bildung, Forschung, Kultur, Soziales und Entwicklungshilfe fließen.", weist Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria, auf die immensen Chancen hin.

Europäisches Stiftungsstatut

Der Wettbewerb um den besten Standort für Philanthropie und gemeinnütziges Engagement hat längst begonnen. Geht es nach der Europäischen Kommission werden künftig Stiftungen gemeinnützige Initiativen leichter grenzüberschreitend unterstützen können. Es droht eine weitere Abwanderungswelle an Stiftern, Stiftungen und Vermögen ins benachbarte Ausland, wenn Österreich hier die Rahmenbedingungen nicht zügig anpasst.

Auf www.fundraising.at steht im Pressebereich ein ausführliches Hintergrundpapier zur Verfügung.

