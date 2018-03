SP-Deutsch: Bei VP-Rauch liegen die Nerven völlig blank!

Grenzwertiger ÖVP-Wahlkampf hat neuen Tiefpunkt erreicht

Wien (OTS/SPW) - "Beim 'ÖVP-General' Johannes Rauch liegen die Nerven mittlerweile völlig blank - nicht anders ist sein heutiger letztklassiger Rundumschlag zu erklären. Die ÖVP steckt bis zum Hals in einem Parteispenden-Skandal. Anstatt die Fakten offen zu legen, versucht Rauch ein unverschämtes Ablenkungsmanöver", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Donnerstag. "Die Behauptung Rauchs, das Echo Medienhaus habe 72.000 Euro 'ohne Leistung' erhalten, ist auf das Schärfste zurückzuweisen!", stellte Deutsch klar. "Die Leistungen wurden erbracht und sind klar dokumentiert. Das wird auch im von 'News' erwähnten Gutachten bestätigt", unterstrich der Landesparteisekretär. "Und: Es ist nachweislich kein einziger Cent an die SPÖ geflossen!"****

Der ÖVP-Wahlkampf sei schon in den letzten Wochen "grenzwertig" gewesen, kritisierte Deutsch abschließend: "Hetze gegen 'Sozialschmarotzer', neoliberale Kampfansage gegen die Arbeitnehmer und Verunsicherung der Pensionisten. Dann wurde auch noch der Wirtschaftsstandort Österreich 'madig' geredet, obwohl die ÖVP selbst seit 1987 den Wirtschaftsminister stellt. Angesichts dieser Negativbilanz gebärdet sich der völlig überforderte 'ÖVP-General' Rauch nun außer Rand und Band. Klar ist: Der ÖVP-Parteispendenskandal lässt sich nicht weg reden - völlige Aufklärung, nicht Polemik ist gefordert und zwar umgehend!" (Schluss) tr

