Verschreibungsdaten: Innomed installierte Schnittstellen ohne Wissen des Arztes

Hälfte aller Ordinationen Österreichs möglicherweise mit "Datentransfertool" heimlich ausgestattet

Wien (OTS) - Knalleffekt in der Affäre rund um den Verkauf von Patientendaten: Der Ärztekammer für Wien ist ein Schreiben der Firma Innomed an Arztordinationen zugespielt worden, wonach sämtlichen Kunden "eine Schnittstelle zur pseudonymisierten Patientendatenlieferung an das Marktforschungsunternehmen IMS Health" installiert wurde - und das ohne jegliches Wissen der Ordinationsinhaber. ****

Zwar versichert Innomed, dass aus dem jeweiligen System des Arztes keine Daten "in welcher Form auch immer" weitergeleitet" worden seien und dass die betreffende Schnittstelle nicht aktiviert worden sei. Ein paar Zeilen weiter heißt es aber wörtlich in dem Schreiben: "Auch wenn es Sie nicht betrifft, da Sie nach unseren Unterlagen keine Daten an IMS liefern,...".

Für den Präsidenten der Ärztekammer für Wien, Thomas Szekeres, stellt sich sofort die Frage, was die relativierende Formulierung "nach unseren Unterlagen" zu bedeuten habe. Entweder könne Innomed zur Gänze ausschließen, dass Patientendaten an wen auch immer aus der Ordination gelangt sind. Damit sei aber der Hinweis auf bestimmte Unterlagen unnötig. Oder man sei sich eben doch nicht so sicher und müsse daher "auf den momentan zur Verfügung stehenden Unterlagenstand verweisen, ungeachtet möglicherweise noch auftauchender Unterlagen", kritisiert Szekeres.

Auch spricht Innomed in ihrem Schreiben explizit von "Pseudonymisierung" und nicht von "Anonymisierung" der Daten. Das sei insofern spannend, als nach Expertenmeinung offensichtlich ein technischer Unterschied bestehe, was die Rückführung der Daten betrifft. Szekeres: "Vielleicht findet man deswegen einen Absatz später auch den Hinweis, dass eine Rückführung 'auf rechtlich zulässigen Weg' nicht möglich ist, sobald die Daten die Ordination verlassen."

Wesentlich schwerer wiegt für Szekeres jedoch der Umstand, dass von der Innomed nun einwandfrei bestätigt wurde, ohne Wissen des Arztes Schnittstellen installiert zu haben, die die technischen Voraussetzungen für das Absaugen von Patientendaten - in welcher Form und an wen auch immer - bildeten. "Wenn man bedenkt, dass der Marktanteil der Compugroup 50 Prozent beträgt und Innomed Teil der Compugroup ist, kann man ermessen, welche Bedeutung dieses Zugeständnis von Innomed hat", so Szekeres.

Der Beteuerung von Innomed, die "Absaugschnittstelle ja eh nicht aktiviert zu haben" (Szekeres), könne der davon betroffene Arzt beziehungsweise Ärztin nun glauben, "oder eben auch nicht".

Szekeres gibt auch zu bedenken, dass Compugroup eine Schlüsselrolle bei der Programmierung der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) spiele. Daher müsse man auch die bei ELGA beteiligten Firmen "gewissenhaft prüfen und hinsichtlich des Datenschutzes gründlich aussuchen".

Es gebe kaum sensiblere Daten als jene von Patienten. Die Ärzteschaft werde sich jedenfalls nicht für ein System missbrauchen lassen, an dem sich Firmen beteiligen, die davor in eine Datenaffäre verwickelt seien. (hpp)

