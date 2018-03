Moitzi/Kucharowits zu Jugendticket: Endlich aufgewacht, Herr Staatssekretär?

Alle jungen Menschen in Ausbildung sollen Zugang zu 60-Euro-Öffi-Ticket haben

Wien (OTS/SK) - "Aufgewacht, Herr Staatssekretär?", fragen sich Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend und Katharina Kucharowits, Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ, anlässlich eines heutigen Artikels in der Zeitung "Heute" über das Ja der JVP zur Einführung eines Jugend-Öffitickets. "Es ist erfreulich, dass sich die JVP unserer Forderung nach Ausweitung des günstigen Jugendtickets anschließt. Ein Studierendenticket wäre ein erster Schritt, aber das 60-Euro-Jugendticket für ganz Österreich bleibt unser Ziel", betont Moitzi. ****

In vielen Bundesländern gibt es bereits die Möglichkeit, von A nach B zu einer günstigen Pauschale zu kommen. Das Top-Jugend-Ticket für Wien, Niederösterreich und das Burgenland gilt hier als Vorbild. Gerade junge Menschen, die eine Ausbildung machen oder in Patchwork-Familien leben, würden ein derartiges Ticket dringend benötigen. "Daher wäre eine Ausweitung des TOP Jugendtickets auf alle Bundesländer und vor allem grenzenlos innerhalb Österreichs eine wesentliche Erleichterung für junge Menschen", unterstreicht Kucharowits.

Nichts abgewinnen können Moitzi und Kucharowits allerdings den Kurzschen Finanzkonzepten: "Ein Jugendticket auf Kosten der Infrastruktur der Bahn einzuführen wäre ein Witz. Denn was bringt ein günstiges Ticket, wenn gleichzeitig Linien gekürzt werden?", fragt Moitzi. Nichts anders plane die ÖVP, wenn sie von Einsparungen bei den ÖBB phantasiere. Streckenkürzungen kommen für die Sozialistische Jugend und die Junge Generation nicht in Frage - "ganz im Gegenteil:

In Zeiten steigender Spritpreise und des Klimawandels muss der öffentliche Verkehr ausgebaut und attraktiver gemacht werden. Finanzministerin Fekter ist gefordert, dem Infrastrukturressort einen höheren Budgetrahmen zukommen zu lassen und Jugendminister Mitterlehner soll die Gelder aus dem Familienlastenausgleichsfonds bereit stellen, um das Ticket für alle Jugendlichen zu realisieren!", fordern Kucharowits und Moitzi. (Schluss) sc/mp

