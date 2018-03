Die Seestadt wächst rasant - der Bürgerdienst informiert vor Ort

Wien (OTS) - Der Baustellenbetrieb in aspern Seestadt hat sich über den Sommer weiter ausgeweitet. Interessierten bietet sich aktuell folgendes Bild: 16 Hochbauprojekte sind bereits gestartet und rund 400 Bauarbeiter treiben die teilweise schon im Rohbau befindlichen Baustellen voran. Weithin sichtbares Zeichen dafür sind rund 20 Baukräne. Donaustadts Bezirksvorsteher Norbert Scheed zeigt sich erfreut über die deutlich sichtbaren Fortschritte des Projekts: "Hier wird wirklich Großartiges geleistet - die Seestadt wächst täglich!"

Vor allem im Südwesten des Areals finden sich jede Menge Baugruben, Bagger und Laster - zwischen See, Johann Kutschera-Gasse und Opel-Werk. Eine breite Baustraße - der erste Teil der ringförmig angelegten künftigen "Sonnenallee" - verbindet die aktuellen Bauplätze mit dem nahegelegenen Baulogistikzentrum, dem organisatorischen Herz der Baustelle. BesucherInnen sind willkommen, jedoch zu Ihrer eigenen Sicherheit angehalten, sich in den eigens für sie vorgesehenen Arealen aufzuhalten.

Bürgerdienst macht wieder mobil

Angesichts der schnell wachsenden Seestadt ist der mobile Bürgerdienst wieder im Einsatz. Vom 9. bis 12. September 2013 informiert das Service der Stadt Wien direkt vor Ort. Drei Wochen vor dem Betriebsstart der fortan bis in die Seestadt fahrenden Linie U2 haben Interessierte jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr an vier Örtlichkeiten im Bezirk nahe der Seestadt die Möglichkeit, sich über die aktuelle Situation auf der Baustelle oder über die kommenden Mobilitätsangebote zu informieren:

o 09. 09.2013, 22., Pilotengasse 76 - Parkplatz Fa. Billa o 10. 09.2013, 22., An der alten Schanze - Parkplatz Fa. Spar o 11. 09.2013, 22., Memlinggasse/Burgkmairgasse o 12. 09.2013, 22., Ecke Telephonweg/Eßlinger Hauptstraße

Für alle Anliegen der DonaustädterInnen sei auch Peter Guggenberger ein kompetenter Ansprechpartner, informiert Scheed. Als Seestädter Ombudsmann steht er BürgerInnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um Fragen zu Bautätigkeiten geht. Herr Guggenberger ist grundsätzlich während der gesamten Woche unter +43 1 90292-6000 telefonisch oder via E-Mail unter ombudsmann-seestadt @ fcp.at zu erreichen - falls nicht, meldet er sich rasch und verlässlich. Er blickt auf langjährige Erfahrung mit Großbaustellen zurück und steht in engem Kontakt mit allen Projektträgern und Ausführenden. Als neutraler Ansprechpartner hat er insbesondere für AnrainerInnen stets ein offenes Ohr.

Weitere Infos für Baustellenkiebitze

Baden im See ist aufgrund der Bauarbeiten verboten, auch ist das eigentliche Baustellenareal für den Autoverkehr gesperrt. Der auf dem alten Rollfeld gelegene, beschilderte Bereich für BesucherInnen und Zwischennutzungen ist ausschließlich vom Westen über eine gesicherte Rad- und Fußwegverbindung sowie über die Seestadtstraße vom Osten her zu erreichen. Unterstützung bieten Hinweistafeln und hölzerne Wegweiser an wichtigen Punkten.

Inmitten des Besucherareals steht der aspern Infopoint von Donnerstag bis Sonntag (Do, Fr: 10.00 - 17.00 Uhr, Sa, So: 12.00 - 17.00 Uhr) als Anlaufstelle zur Verfügung. Interessierte bekommen dort auch alle wesentlichen Infos zu Veranstaltungen und Impulsprojekten.

Baustellenführungen gibt es ab dem aspern Infopoint auf der alten Rollbahn: Die nächste Besichtigung findet am Freitag, dem 6. September 2013, um 14.00 Uhr statt. Um Anmeldung zu den Führungen wird online unter info @ aspern-seestadt.at wegen der begrenzten Teilnehmerzahlen gebeten. Es ist festes Schuhwerk erforderlich.

Im Südosten der Seestadt hält die Zukunft bereits Einzug. Ab 5. Oktober 2013 schließen die U2 sowie mehrere Buslinien (88A+B, 89A, 95A, 99A+B) das neue Viertel an das öffentliche Verkehrsnetz der Stadt an. Ein weiteres Beispiel dafür ist das bereits eröffnete Technologiezentrum aspern IQ der Wirtschaftsagentur Wien. Neben technologieaffinen Unternehmen beheimatet es mit dem Restaurant Next bereits den ersten Gastronom der Seestadt. Von dort verkehrt ein Shuttle-Bus zwischen Seestadt und U2-Station Aspernstraße im Halbstundentakt bis die U-Bahn in die Seestadt kommt. Haltestellen-und Fahrplaninfos sind im Internet unter www.aspern-seestadt.at/shuttlebus abrufbar.

