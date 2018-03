News on Video gründet die Werbefilmproduktion supernova film

Wien (OTS) - Die News on Video GmbH geht ab sofort mit ihrer neuen Premiummarke supernova film stärker auf Werbeagenturen zu und bringt damit mehr Bewegung in den Filmmarkt. In Zukunft werden auch Werbespots mit großen Sets realisiert. Schwerpunkt ist nicht nur die Produktion sondern vor allem auch der Know-how-Transfer: supernova film bietet sowohl Pitch-Support als auch Beratung zur Frage "Wen erreiche ich wie mit welchen Filmen?".

Erste Produktionen:

Am Freitag, dem 30. August 2013 wird der supernova-Stern auf ORF 2 vor "Wien heute" um 19:00 Uhr leuchten. Für pro mente, die Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit wurde mit den SchauspielerInnen Gabriela Hegedüs und Karl-Ferdinand Kratzl ein berührender Spot zum Thema psychische Erkrankung und Armut gedreht. http://www.promente-wien.at

Am Dienstag, dem 3. September 2013 präsentieren Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek und die Leiterin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser Maria Rösslhumer den neuen Kinospot für die Frauenhelpline gegen Männergewalt. Die supernova film hat diesen Spot mit der Schauspielerin Dagmar Kutzenberger produziert.

