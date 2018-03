Herbert: Kriminalstatistik zeigt Personalnotstand auf

Wien (OTS) - Die aktuelle Kriminalstatistik des BM.I für des 1.Halbjahr 2013 spiegle insbesondere in den Ballungszentren den Personalnotstand bei der Polizei wider, stellte der Bundesvorsitzenden der AUF und freiheitliche Bereichssprecher für den Öffentlich Dienst, NAbg. Werner Herbert, fest.

Es sei daher wenig verwunderlich, dass bei einer Gesamtsteigerung von 0,3 % der österreichweit erfassten Straftaten gerade die Bundeshauptstadt Wien mit knapp 4 % der angezeigten Fälle einmal mehr negativer Spitzenreiter in der Kriminalstatistik sei, so Herbert. "Gerade in den Ballungszentren wie Wien, wo seitens des BM.I seit Jahren zwar zusätzliches Personal versprochen aber tatsächlich Planstellen gestrichen werden und daher für sichtbare Polizeipräsenz und nachhaltige Prävention kaum Personal zur Verfügung steht, können die meist ausländischen Tätergruppen nahezu ungestört ihren kriminellen Aktivitäten im Bereich der Eigentumskriminalität nachgehen", so Herbert weiter.

"Den Polizistinnen und Polizisten, die angesichts dieser tristen Rahmenbedingungen zwar ihr Bestes geben und auch durchaus punktuelle Einzelerfolge verzeichnen können, verbleibt aber meist nur die angezeigten Kriminalitätsfälle administrativ zu verwalten. Für eine nachhaltige Kriminalitätsbekämpfung samt der erforderlichen Ermittlungs- und Streifentätigkeit fehlen einfach die dafür notwendigen personellen Ressourcen, was den offensichtlichen Personalnotstand bei der Polizei umso drastischer vor Augen führt", so Herbert.

Besonders interessant sei aber auch die Ankündigung des BM.I, die Kriminalstatistik zukünftig nur mehr in jährlichen Abständen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Offensichtlich fürchte sich Innenministerin Mikl-Leitner vor der Transparenz weiterer negativer Zahlen im Rahmen zukünftiger Kriminalpolizeilicher Auswertungen, so Herbert. Was bei dieser negativen Personalpolitik bei der Polizei und den daraus zu erwartenden zusätzlichen Einschränkungen der sicherheitspolizeilichen Möglichkeiten unserer Polizistinnen und Polzisten auch nicht überrasche, betonte Herbert.

Das bedeute, dass es sich bei dem kolportierte Personalzuwachs von angeblich 969 Polizisten entweder um statistische "Tricksereien", wie beispielweise den personellen Ausgleich von Pensionsabgängen, handle oder die vermeintlichen neuen Polizisten gar keine Exekutivbeamten seien, sondern bestenfalls polizeiliches Hilfspersonal, wie beispielsweise ehemaligen Post- und Telekom-Mitarbeiter die bei der Polizei untergekommen seien oder auch die Angehörigen der Parkraumüberwachungsgruppe bei der Polizei in Wien, so Herbert. Zudem bestätige auch ein vor kurzem veröffentlichten Bericht des Rechnungshofs diese negative Personalentwicklung bei der Polizei.

"Ein Grund dafür ist sicher, dass unter medienwirksamer Ankündigung laufend neue SOKO's und sonstige Spezialeinheiten geschaffen werden, ohne aber die dafür erforderlichen Exekutivbeamten planstellenmäßig durch Personalneuaufnahmen sicherzustellen. Die dafür erforderlichen Polizistinnen und Polizisten werden vielmehr durch Dienstzuteilungen aus den Polizeiinspektionen abgezogen. Das bedeutet, dass die Personaldecke gerade an der Basis, wo ohnedies zu wenig Personal vorhanden ist, immer dünner wird. Auf Strecke bleiben nicht nur die dort verbleibenden vielen tüchtigen Polizistinnen und Polizisten, die trotz der tristen Rahmenbedingungen noch immer hervorragende Arbeit leisten, sondern auch der hilfesuchende Bürger, welcher die negativen Auswüchse dieser katastrophalen Personalpolitik besonders nach einer zu seinem Nachteil begangenen Straftat deutlich zu spüren bekommt", so Herbert.

"Die FPÖ wird daher diese höchst unzufriedenstellende Personalentwicklung bei der Polizei im Rahmen der parlamentarischen Möglichkeiten genau hinterfragen. Schon jetzt ist aber absehbar, dass man von dem im Regierungsprogramm angekündigten 1000 zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten, tatsächlich meilenweit entfernt ist", so Herbert abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at