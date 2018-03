NEOS Aktion zum ÖVP- Parteispendenskandal

Meinl-Reisinger: "Spindelegger sieht nichts, hört nichts und sagt nichts"

Wien (OTS) - NEOS hat heute mit einer Straßenaktion auf den aktuellen ÖVP-Parteispendenskandal aufmerksam gemacht. Sie positionierten sich mit Politiker-Pappfiguren vor der ÖVP-Zentrale. Drei Pappfiguren stellten den ÖVP-Chef Michael Spindelegger dar. Sie zeigten ihn einmal mit zugehaltenen Augen, einmal mit zugehaltenen Ohren und einmal mit zugehaltenem Mund: "Der ÖVP-Chef sieht nichts, hört nichts und sagt nichts. So geht die Führung der ÖVP also mit Korruptionsvorwürfen um. Die ÖVP muss sofort alles offenlegen, die Menschen wollen den ganzen Eisberg sehen, nicht nur die Spitze", so die NEOS Wien Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger. "Wir fordern Transparenz. Und zwar jetzt. Gerne geben wir NEOS den Regierungsparteien Nachhilfe, wie transparent eine Partei sein kann."

NEOS listet seit Bestehen alle Einnahmen und Ausgaben im Internet transparent auf. Genau diese Offenheit vermissen viele Menschen in der ÖVP. "Einfache Funktionäre fühlen sich von der Parteispitze hintergangen. Allein in Alpbach haben mich ein Dutzend ÖVPler angesprochen, die von ihrer Partei enttäuscht sind. Sie beklagen den offenbaren Werteverfall ihrer Partei und die mangelnde Durchsetzungsfähigkeit ihres Obmannes", berichtet NEOS Spitzenkandidat, Matthias Strolz, von Gesprächen am Rande des Europäischen Forums Alpbach.

Rückfragen & Kontakt:

Astrid Wolfram

presse @ neos.eu

T.: 0676 7743000