EANS-Adhoc: ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE SCHLIEßT DEN ERWERB DER GALERIA DOMINIKANSKA IN WROCLAW, POLEN, FÜR EUR151,7 MILLIONEN AB

29.08.2013

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 29. August 2013. Atrium European Real Estate (VSE/Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einzelhandelsimmobilien und Einkaufszentren in Zentral und Osteuropa, gibt bekannt, dass in Entsprechung der Veröffentlichung vom 21. Juni 2013 den Erwerb der 32,900 m² der Galeria Dominikanska einem Einkaufszentrum in Wroclaw, Polen um EUR151,7 Millionen abgeschlossen wurde.

Atrium erwarb die Galeria Dominikanska von einem JV zwischen der Otto-Familie und der Deutsche EuroShop AG. ECE wird das Einkaufszentrum weiterhin betreiben und mit den Retail-Experten der Atrium eng zusammenarbeiten.

Als Folge des Erwerbs, erreicht der Anteil von Einkaufszentren in Polen am gesamten einkommensgenerierenden Portfolio der Gruppe nach Marktwert mittlerweile 50,4%, gegenüber 47,0% zuvor. Darüber hinaus liegt Atrium's Exposure in den Märkten der Region mit einem Investment-Grade-Rating von A- und höher, nun bei 75,1%, gegenüber 73,4% zum 30. Juni 2013.

In ihrem Kommentar zum Erwerb führt Rachel Lavine, CEO von Atrium aus: "Die Galeria Dominikanska ist ein sehr gutes Beispiel für die Art von Investitionen, die wir tätigen wollen, und der Abschluss des Erwerbs stärkt unser Portfolio durch das Hinzufügen eines erstklassigen, vollständig vermieteten Einkaufszentrums, welches in guter Lage in einer Tier 1 Stadt unserer Region liegt."

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc: +44 (0)20 7831 3113 Richard Sunderland

Will Henderson

richard.sunderland@fticonsulting.com

Über Galeria Dominikanska

Die Galeria Dominikanska ist ein vollständig vermietetes Einkaufszentrum der Güteklasse A und besteht aus ungefähr 32.900 m² Brutto-Mietfläche verteilt über drei Ebenen und 102 Einheiten, als auch einem Fitnesscenter, das an AM Fitness Club vermietet ist, und ungefähr 1.250 m² Bürofläche. Ein Carrefour-Supermarkt und ein Media Markt sind die Anker-Mieter des Einkaufszentrums. Zusätzlich beherbergt es eine Vielzahl von internationalen und inländischen Retail-Marken, unter anderem Van Graaf, Zara, Pull & Bear, Bershka, Benetton, Douglas, Sephora, Mango, Max Mara, New Yorker und Reserved, dass durch ein umfangreiches gastronomisches Angebot komplettiert wird. Die durchschnittliche Dauer aller Mietverträge übersteigt 6 Jahre. Weiters verfügt das Einkaufszentrum über 900 Parkplätze.

Die 2001 eröffnete Galeria Dominikanska ist das führende Einkaufszentrum in Wroclaw, Polens viertgrößter Stadt und Hauptstadt der Region Silesia, mit einer Bevölkerung von etwa 630.000 Einwohnern. Es liegt in erstklassiger Lage direkt neben der historischen Altstadt und auf der inneren Ringstraße im Herzen der Stadt. Es ist über neun Straßenbahn- und fünf Buslinien mit Haltestellen vor dem Zentrum erreichbar und hat einen weiteren Einzugsbereich von etwa 1 Million potentieller Kunden, von welchen etwa 580.000 innerhalb einer Fahrzeit von 15 Minuten leben.

Über Atrium European Real Estate Limited

Atrium ist eine führende Immobiliengesellschaft, welche auf die Investition, das Betreiben und die Entwicklung von Einkaufszentren in Zentral und Osteuropa fokussiert ist. Per 30. Juni 2013 besaß die Gruppe 156 Einzelhandelsimmobilien (exklusive Galeria Dominikanska) mit einem Marktwert von EUR2,20 Milliarden, diversifiziert über sieben Länder mit einer gesamten Brutto-Mietfläche von 1,245 Millionen m². Im Jahr 2012 erzielte Atrium Brutto-Mieteinnahmen von EUR193,5 Millionen.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Jersey und ist unter dem Börsenkürzel ATRS als Dual-Listing an der Wiener Börse und der Amsterdamer Börse Euronext börsennotiert.

Diese Ad hoc Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey. Atrium ist bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht als "collective investment scheme" registriert, das Beteiligungen in den Niederlanden nach Artikel 2:66 des niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht) anbieten kann. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

Emittent: Atrium European Real Estate Limited
WWW: http://www.aere.com
Branche: Immobilien

FTI Consulting Inc.:

+44 (0)20 7831 3113

Richard Sunderland

Will Henderson

Richard.sunderland@fticonsulting.com