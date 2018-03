SP-Reindl an VP-Anger-Koch: Ersatz für Schönbrunn wurde längst geschaffen!

Wien (OTS/SPW-K) - "Offensichtlich weiß Kollegin Anger-Koch nicht genau zu welchem Thema sie bei Abstimmungen im Wiener Gemeinderat die Hand hebt. So hat die Volkspartei bereits am 04.09.2012 dem Antrag für eine Subvention für die Sportunion in Höhe von 200.000 Euro zugestimmt, mit dem Sinn eine alternative Sportstätte für das Sportzentrum Schönbrunn zu betreiben", erinnert SP-Sportsprecher und Gemeinderat Thomas Reindl in einer Kurzreplik auf Aussagen der ÖVP.

Reindl weiter: "Bereits am 29.11.2012 wurde das neue Trainingszentrum für Turnen im Union-Sportzentrum La Ville offiziell eröffnet und wird auch sehr gut angenommen. Während hier einmal mehr von fehlenden Zuständigkeiten die Rede ist, wurden seitens des Stadtrates Oxonitsch vor über einem Jahr die entsprechenden Maßnahmen gesetzt."

"Darüber hinaus wurde auch mit den Sportstätten in der Sensengasse und in der Wirtschaftsuniversität Ersatz geschaffen. Noch heuer nimmt auch das Leichtathletikzentrum im Prater seinen Betrieb auf", so der Sportsprecher abschließend.

