Rauch: Unehrliches SPÖ-Sittenbild - Alles Feigmann

Telekom - SPÖ - Gartlehner, Rudas, Lederer uvm. sprechen deutliche Sprache

Wien, 29. August 2013 (ÖVP-PD) "Das schäbige Verhalten der SPÖ-Spitze offenbart das unehrliche Sittenbild der Sozialisten! Mit einem Finger auf die ÖVP zu zeigen heißt auch, dass vier Finger auf die SPÖ deuten. Schäbig und unehrlich. Etwas anderes fällt einem nicht mehr ein, wenn man sich das unwürdige Verhalten der SPÖ anschaut", unterstreicht ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Der gescheiterte Verteidigungsminister Darabos, der die Republik mit Postenschachereien im Verteidigungsressort um 16.000 Euro geschädigt hat, schmeißt mit Dreck und leugnet dabei, wie viel Dreck die SPÖ am Stecken hat. "Die ÖVP ist an lückenloser Aufklärung in der Causa 'Telekom' interessiert, die Sozialisten nur an einem Schmutzkübel-Wahlkampf", stellt Rauch klar. "Die Herrschaften in der SPÖ-Zentrale vergessen offenbar auf einige wesentliche Fakten", betont der ÖVP-Manager. ****

Denn die Liste der Genossen, die in den Telekom-Skandal verwickelt sind, ist lange und liest sich wie ein "Who-Is-Who" des roten Hochadels. "Der ehemalige SPÖ-Telekom-Sprecher Gartlehner, der über die Firma des Lobbyisten Hochegger 127.200 Euro kassiert hat, ist nur der Gipfel des SPÖ-Skandal-Netzwerkes. Das SPÖ-Medienhaus 'Echo' hat ohne Leistung 72.000 Euro abkassiert. Rund um die Fußball-EM 2008 soll der rote Verlag außerdem zehn Millionen Euro von der Telekom Austria erhalten haben – für die Anmietung des Burgtheaters. Die SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Rudas hat sich mit 24.000 Euro 'unterstützen' lassen, laut Hochegger stand Ex-Kanzler Gusenbauer auf seiner – Hocheggers - Gehaltsliste, Ex-SPÖ-Kommunikationschef Lederer hat für Kontaktpflege zur SPÖ-Spitze unter Gusenbauer und Cap abkassiert", sagt Hannes Rauch. Und

weiter: "Die Sozialisten leugnen und üben sich in Vergangenheitsverweigerung. Das zeigt einmal mehr, wie feig' die SPÖ ist. Offenbar vom SPÖ-Chef abwärts alles Feigmann, bis in die Zentrale."

Ergänzend hält der ÖVP-General fest: "Dass kurz vor der Wahl versucht wird, diese alten Vorwürfe hochzuspielen, ist bezeichnend für den Charakter mancher Akteure. Aber auch diese Versuche ändern nichts an unserer Position: Wir werden weiterhin aktiv daran mitwirken, dass es zu einer vollständigen Aufklärung kommt. Diese ÖVP ist eine saubere Partei. Jetzt sind die unabhängig ermittelnden Behörden am Zug. Diese Ermittlungen sind abzuwarten."

