FP-Nepp: Bildungsmisere setzt sich im Schuljahr 2013/14 fort

Totalversagen von Brandsteidl und Oxonitsch

Wien (OTS/fpd) - Auch heuer werden wieder hunderte Schüler in Containerklassen gepfercht, wo sie im Winter frieren und im Sommer schwitzen dürfen - so viel zu SPÖ-Bildungsstadtrat Oxonitschs "Falsch"-Aussage, diese Container seien nur ein Provisorium, kritisiert heute der Bildungssprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Dominik Nepp die seit Jahren vorherrschenden unhaltbaren Zustände in den Wiener Schulen.

Aber auch die jahrelange FPÖ-Forderung "Erst Deutsch - dann Schule", die auch von Seiten der SPÖ aufgegriffen wurde, wurde bis heute nicht umgesetzt und bleibe daher ein weiteres Lippenbekenntnis der Roten. PISA, PIRLS und Co. werden den Wiener Schülern daher wenig überraschend in Bälde erneut ein drastisch schlechtes Zeugnis ausstellen, ist Nepp überzeugt.

Zu guter Letzt fehlen zu Schulbeginn auch noch gut 1000 Lehrer, weshalb wieder Studenten zum Einsatz kommen müssen, die eigentlich selbst noch die "Schulbank" drücken sollten. "So viel zur gescheiterten Bildungspolitik der SPÖ in Wien. Das neue Schuljahr 2013/14 sieht also alles andere als rosig aus. SPÖ-Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl und Oxonitschs Totalversagen setzt sich weiter fort", resümiert Nepp abschließend. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/4000 81794