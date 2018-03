RfW-BO Amann: EU-Verschärfungen beim Tabakvertrieb vernichten Unternehmen und tausende Existenzen in Österreich!

"Proftieren werden vor allem die Produzenten illegaler Zigaretten, wo es keine Qualitätskontrolle gibt. Das gefährdet die Gesundheit erst recht."

Wien (OTS) - "Die geplanten Verschärfungen beim Tabakvertrieb werden tausende Jobs vernichten. Sie sind ein Anschlag auf die Arbeitsplätze in den Betrieben, die etwa Zigarettenpapier und -filter herstellen, auf deren Zulieferer und auf die Existenz tausender Trafikanten in Österreich. Die Wirtschaftskammer kann hier nicht länger "Vogel-Strauß" spielen. Sie muss sich gerade im Vorfeld der Nationalratswahl hinter die Betriebe stellen und SPÖVP auffordern diesem wirtschaftsfeindlichen "Regulierungswahn" einen Riegel vorzuschieben", so Amann.

"Wer Weltmarktführer, Innovatoren, Arbeitsplatzerhalter und "kleine" Unternehmer wie die Trafikanten so schädigt, indem er in Brüssel seinen eigenen Staatsbürgern in den (Existenz-)Rücken fällt und in Österreich den Pseudo-Argumenten der EU noch Vorschub leistet, ist unwählbar. So jemand hat seinen Beruf als Politiker völlig verfehlt", so Amann. Im Übrigen sei die EU-Kommission bisher stichhaltige Beweise schuldig geblieben, dass Maßnahmen wie Menthol-und Slim-Verbote oder Schockbilder den Zigarettenkonsum verringern. Das Gesundheitsargument sei doch nur ein Vorwand, um die Bürger in immer mehr Lebensbereichen bevormunden zu können. "Was kommt als nächstes? Eine neue Prohibition, schreibt uns die EU in Zukunft auch vor, wie viel und welchen Sport wir täglich zu machen haben, was und wie viel wir wann essen dürfen? Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und falsche Ernährung haben doch bekannter Maßen Einfluss auf die Gesundheit."

Abgesehen davon werde der Schuss "nach hinten losgehen". "Wenn Marken nicht mehr als solche klar erkennbar sind, werden nicht nur Markenwerte vernichtet; es profitieren vor allem die Produzenten illegaler Zigaretten, wo es keine Qualitätskontrolle gibt und keiner weiß, was drin ist. Das gefährdet die Gesundheit erst recht", so Amann.

