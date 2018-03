FPÖ-NR-Kandidat Germ protestiert gegen Postamtschließungen im Bezirk Klagenfurt-Land

Germ: "Geld für Griechenland, aber Infrastruktur im ländlichen Bereich wird ausgehungert."

Klagenfurt (OTS) - Klagenfurts Stadtrat Wolfgang Germ, FPÖ-Spitzenkandidat für die Nationalratswahl des Wahlkreises 1 Klagenfurt Stadt/Land, protestiert heute massiv gegen die neuerlichen Postamtschließungen im Bezirk Klagenfurt-Land.

Nachdem nun auch nach Maria Wörth das Postamt in Schiefling geschlossen wird, gibt es am gesamten Südufer keine Versorgung mehr. Es sei unzumutbar, wenn die Bewohner von Schiefling nun nach Viktring fahren müssen. Dies sei ein neuerlicher Anschlag auf den ländlichen Raum, der durch nichts gerechtfertigt ist. "Während unser Steuergeld nach Griechenland fließt und den Banken in den Rachen geschmissen wird, kommen die Menschen im ländlichen Raum massiv unter Druck. Hier hat die öffentliche Hand gegenzusteuern!", so Stadtrat Wolfgang Germ.

Germ fordert Landeshauptmann Kaiser auf, sofort einen Gipfel gegen weitere Postamtschließungen einzuberufen, da die Vorgangsweise nicht mehr länger akzeptabel ist. Die Menschen im ländlichen Raum, aber auch die MitarbeiterInnen, bleiben vollkommen auf der Strecke. "Das darf nicht sein! Sollte ich in den Nationalrat einziehen, so wird es meine erste Initiative sein, diese Postamtsschließungen wieder rückgängig zu machen, damit der Landflucht und der Benachteiligung des ländlichen Raumes entgegengewirkt wird", so Germ abschließend.

