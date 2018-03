Karlheinz Töchterle: Von Gartenzwergen und Ministern - Sprachwurzeln unserer Wörter

Wissenschafts- und Forschungsminister als Vortragender an Kinderuni Steyr

Wien (OTS) - Im Rahmen der zehnten Kinderuni in Steyr kehrte Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle am 29. August zu seinen Wurzeln zurück und hielt vor rund 60 Kindern einen Vortrag zum Thema "Super, Mega-Hype und ultracool - woher Wörter kommen und was sie eigentlich bedeuten". "Unser heutiges Wort Schule kommt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet Freizeit und ein Minister ist eigentlich ein Diener", erklärte Töchterle den erstaunten Zuhörern die Wortwurzeln alltäglicher Begriffe. Viele der Wörter, die aus dem Altgriechischen oder auch Lateinischen kommen, sind heute in abgewandelter Form noch gebräuchlich. Neben naheliegenden Wörtern wie "Stadion", "Athlet" oder "Zirkus" hat auch die Bezeichnung "nanos" für Zwerg heute ein kräftiges Weiterleben zur Bezeichnung von sehr kleinen Maßeinheiten und wird im Forschungs- und Technologiebereich immer häufiger. "Auf den ersten Blick sind Griechisch und Latein zwei alte Sprachen, die heute nicht mehr gesprochen werden, aber wenn man diese kennt, versteht man viele Wörter des täglichen Gebrauchs besser", so der Wissenschaftsminister.

Die "Kinderunis" werden vom Wissenschafts-und Forschungsministerium seit 2004 gefördert und freuen sich seit ihrem Bestehen ständig wachsender Beliebtheit. Diesen Sommer werden Angebote an 15 Standorten gefördert. Insgesamt wendet das BMWF heuer für die Kinderunis rund 500.000 Euro auf. Ziel ist es, die Faszination und Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für Wissenschaft und Forschung zu wecken und gezielt zu fördern. Die Kinderuni Steyr findet heuer bereits zum zehnten Mal statt. "Die Neugier dieser Kinder ist ein großes Glück, sie ist aber auch eine Herausforderung für einen Vortragenden. Diese jungen Zuhörer sind kritischer und daher muss man sich noch mehr Mühe geben, um sie für ein Fach zu begeistern", so Töchterle abschließend.

