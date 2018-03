"Tracht & Country Herbst 2013" in Salzburg:

Trachtenmode bunt wie das Leben

Salzburg (OTS/Reed Messe Salzburg) - Branchenleitmesse des alpinen Lifestyles +++ Halle 1 mit "Alpinem Lifestyle Center", "Trachtendorf" und zweimal täglicher Trendmodenschau +++ Traditioneller Branchenabend mit "Alpinem Speeddating" am Freitag

Bunt wie das Leben, der Tradition verpflichtet oder einfach knackig frech - die Tracht hat viele Facetten. Und gerade das macht sie so erfolgreich. Die volle Bandbreite des Angebots der Trachten- und Landhausmode zeigt die von Reed Exhibitions Messe Salzburg organisierte Branchenleitmesse des alpinen Lifestyles "Tracht & Country Herbst", die vom 30. August bis 1. September 2013 ihre Pforten im Messezentrum Salzburg öffnet. Gezeigt werden die neuesten Kreationen und Kollektionen für das Frühjahr und den Sommer 2014.

"Die Trachtenmode und der alpine Lifestyle erleben seit mehreren Jahren einen Höhenflug. Dahinter steht eine aktive, dynamische Unternehmerschaft, die traditionelle Werte zu pflegen und dem Publikum lebendig zu vermitteln weiß", ist Dir. Johann Jungreithmair, CEO von Veranstalter Reed Exhibitions Messe Salzburg, überzeugt. "Dahinter stehen aber auch junge, kreative Designer, die mit oft kühnen Ideen dem Thema Tracht stets neue, überraschende und spannende Variationen abgewinnen und so für Diskussionen und Publizität sorgen", ergänzt Gernot Blaikner, Leiter Geschäftsbereich Messen bei Reed Exhibitions Messe Salzburg. "Die Vitalität der Trachtenmode zeigt sich zudem darin, dass andere Modebereiche sich immer wieder von der Trachtenmode inspirieren lassen und Cross-over-Kreationen längst keinen Tabubruch mehr darstellen. Tracht ist lebendig und der Auftritt der Branche auf der 'Tracht & Country Herbst' der beste Beweis dafür", freut sich Messeleiter Mag. Wilfried Antlinger über die exzellente Buchungslage. Rund 200 Aussteller werden in den Doppelhallen 2/6 und 3/5 sowie in der Halle 1 präsent sein.

Originell: Alpines Speeddating

Die "Tracht & Country Herbst" ist der kommunikative Treffpunkt der Branche am Ende des Sommers. Langjährige Kontakte pflegen, in angenehmer Atmosphäre neue Geschäftspartner kennenlernen und sich mit Branchenkollegen austauschen - dafür gibt es kaum einen besseren Boden als eine Fachmesse wie die "Tracht & Country". Wer den einen oder die andere besser kennenlernen möchte, hat am Abend des ersten Messetages (Anm. Freitag, 30. August 2013) die beste Gelegenheit dazu. Denn der traditionelle Branchenabend bringt diesmal die Leute beim "Alpinen Speeddating" zusammen. Wem eine Minute Gesprächszeit mit dem Gegenüber zu wenig ist, dem stehen nicht nur der gesamte Abend des gemütlichen Get-togethers, sondern noch zwei weitere Messetage für vertiefende Gespräche zur Verfügung.

Öffnungszeiten und Tickets

Die "Tracht & Country Herbst 2013" ist am Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Alle Infos zu Eintrittspreisen und Tickets sind im Internet unter www.trachtsalzburg.at/besucher erhältlich. Über kostengünstige und umfangreiche Messebesucher-Packages informiert Frau Susanne Wiener vom Reed-Besucher Service Center, Tel. +43 (0)662 4477-2600 oder bsc @ reedexpo.at.

Alle weiteren Informationen sind stets aktuell unter www.trachtsalzburg.at abrufbar. (+++)

