Stronach/Markowitz: Alpine-Pleite war lange vorhersehbar

Wien (OTS) - "Die Alpine hat im Inland jahrelang mit Dumping-Preisen die österreichische Bauwirtschaft geschädigt. Gleichzeitig wurde auf Teufel komm raus und ohne konkreten Plan im Ausland expandiert. Dabei wurden Milliarden vernichtet, was jetzt zum Konkurs in Österreich und zur Vernichtung von Arbeitsplätzen geführt hat. Die Gewerkschaft hat diesem offensichtlichen Treiben der damaligen Alpine-Führung tatenlos zugesehen", so Team Stronach Arbeitnehmersprecher Abg. Stefan Markowitz.

Markowitz fordert für die Zukunft ein "Frühwarnsystem" für solche Fälle, weil es ja "letztendlich Steuergeld ist, mit dem nun die Folgen abgemildert werden müssen. Es darf nicht mehr vorkommen, dass jahrelang zugesehen wird, wie ein Großkonzern zuerst den Markt ruiniert und dann scheibchenweise in Konkurs geht."

