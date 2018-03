BZÖ-Grosz zu VP-Parteispenden: "Was ist mit Forum Land und ÖAAB-Druckkosten?"

"Führen Telekom-Zahlungen direkt in die steirische ÖVP? - Verhindert steirische ÖVP-Spitzenkandidatin Justizministerin Karl Ermittlungen gegen Parteifreunde?"

Wien (OTS) - "Inwieweit hat die steirische ÖVP bzw. Nationalratskandidaten der steirischen Volkspartei von Telekom-Zahlungen an das Forum Land und an den ÖAAB profitiert? Und inwieweit verhindert die steirische ÖVP-Spitzenkandidatin Justizministerin Beatrix Karl Ermittlungen gegen ihre Parteifreunde?", stellt heute der steirische BZÖ-Chef und Justizsprecher Abg. Gerald Grosz angesichts der jüngsten Erkenntnisse rund um den ÖVP-Parteispendenskandal zwei konkrete Fragen an die ÖVP.

Seit 29. März 2012 sei die parlamentarische Immunität zumindest eines steirische ÖVP-Mandatars und Wahlkreisspitzenkandidaten bereits aufgehoben. Konkrete Ermittlungsergebnisse zu fingierten Druckkostenbeitragsrechnungen gäbe es nach bald zwei Jahren noch immer nicht, vermutet Grosz konkrete Verschleppungen seitens des VP-Justizministeriums. "Seit Herbst 2011 ist bereits "aktenkundig", dass mehr als eine Million Euro von der Telekom an das "Forum Land" geflossen ist. Der Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung ist damals erhoben worden. Wo sind die Ermittlungsergebnisse in diesem Fall?", so Grosz. Der Justizsprecher kündigt entsprechende parlamentarische Anfragen an die Justizministerin an.

