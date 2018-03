Grossmann zu Ganztagsschule: Für Wahlfreiheit braucht's Wahlmöglichkeit!

Bei mehreren Parallelklassen mindestens eine Ganztagsklasse anbieten

Wien (OTS/SK) - "Es ist völlig unverständlich, warum die ÖVP vehement gegen eine verschränkte Form der Ganztagsschule ist. Dieses pädagogische Konzept verschränkt Lern-, Vertiefungs-, Sport-, Kreativ- und Freizeiteinheiten und bedeutet kurz: Schule ohne Schultasche. Ebenfalls wird ein vollwertiges Mittagessen angeboten. Durch das derzeitige Vormittags- bzw. Halbtagsschulsystem nach Maria Theresianischem Muster sind heute immer mehr Kinder am Nachmittag sich selbst, dem Fernseher oder der Playstation überlassen", sagte die steirische SPÖ-Nationalratsabgeordnete Elisabeth Grossmann heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Was spricht dagegen, flächendeckend bei mehreren Parallelklassen in einer Schule wenigstens eine Ganztagsklasse anzubieten?", ist Grossmann für das Angebot zumindest einer Ganztagesklasse der verschränkten Schulform. ****

"Nur so haben die Eltern die Wahl, ob ihre Kinder die vertiefenden Lerneinheiten in Form der Hausübungen und Prüfungsvorbereitung zu Hause oder in der verschränkten Form der Ganztagsschule als Teil der Schulzeit in der Schule erledigen", so die vormalige Bildungslandesrätin der Steiermark.

"In der Steiermark waren wir im Regionalen Bildungsplan auch mit dem Koalitionspartner schon weiter und haben ein klares Bekenntnis zum forcierten Ausbau der Ganztagsschule abgegeben", bedauert Grossmann, dass die ÖVP dieses Bekenntnis auf Bundesebene nicht mitträgt. (Schluss) mb/mp

