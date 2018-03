Faymann zu Pflegepolitik: Investitionen in Pflegesektor führen zu hochwertiger Hilfe und Altern in Würde

Bundeskanzler Faymann auf Besuch im Pflegewohnheim Liesing

Wien (OTS/SK) - Heute, Donnerstag, besuchte Bundeskanzler Werner Faymann gemeinsam mit Staatssekretär Josef Ostermayer das Pflegewohnheim Liesing mit sozialmedizinischer Betreuung. Das Heim wurde 2013 neu eröffnet und bietet mit 12 Pflegewohnbereichen 322 BewohnerInnen rund um die Uhr medizinische, therapeutische und soziale Betreuung. Werner Faymann, dessen politisches Engagement im Wiener Bezirk Liesing begann, war beeindruckt von der modernen Ausstattung und den engagierten MitarbeiterInnen. Er versicherte:

"Wenn BewohnerInnen so zufrieden und MitarbeiterInnen mit so viel Herz bei der Arbeit sind, zeigt mir das, dass Investitionen in den Pflegesektor gut angelegt sind und weiterhin garantiert sein müssen, damit Menschen hochwertige Hilfe erhalten und mit Respekt und Würde altern können." ****

Empfangen wurden der Bundeskanzler und der Staatssekretär vom leitenden Direktor Walter Teuschler, der ärztlichen Leiterin Dr.in Annemarie Palkovits-Obrowsky sowie der Pflegedirektorin Brigitte Seitz.

Bundeskanzler Faymann nutzte die Führung durch das Gebäude, um mit BewohnerInnen und MitarbeiterInnen während des Frühstücks kurze Tischgespräche zu führen. Wie Faymann sind auch sie von der Qualität des Hauses und dem täglichen Einsatz aller Angestellten begeistert.

Gemeinsam mit Josef Ostermayer besichtigte Werner Faymann die Untersuchungs- und Therapieräume, die es dem Wohnheim ermöglichen, ÄrztInnen aus der Region für die BewohnerInnen zu holen, um nicht immer die Infrastruktur von Krankenhäusern in Anspruch zu nehmen.

"Die Pflege in Österreich ist essentiell für unsere Gesellschaft. Ich bin froh, dass wir in dieser Regierung diesen Bereich finanziell für die kommenden Jahre finanziell so gut abgesichert haben, um Qualitätsstandards bei betreutem Wohnen und stationärer Pflege zu erhalten", fasst Faymann seinen Besuch zusammen. (Schluss) kg/ps

