Strache: Mariahilfer Straße - Häupl-Machtwort besser heute als morgen

Bürgermeister hat dem grünen Treiben lange genug zugeschaut

Wien (OTS) - "Bisher angelaufene Kosten von zugegebenen 1,1 Mio. Euro - in Wirklichkeit werden es bereits über 2 Mio. Euro sein - und ein biblisches Verkehrschaos in den Seitengassen der Mariahilfer Straße erfordern sofortiges Handeln von Bürgermeister Häupl", sagt der Wiener FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache. Jeder weitere, ungenützt verstreichende Tag birgt Gefahr für Leib und Leben der Fußgänger durch den 13A und grüne Rad-Rambos in der FUZO und den chaotischen Begegnungszonen.

Die Trennung der Bezirke durch den Einbahn- und Sackgassenzirkus sowie Absperrgitter samt Dauerstau in den Seitengassen muss ebenso beseitigt werden wie Schilderwald und Piktogrammschwemme. Die FPÖ bleibt bei ihrer seit langem vertretenen Linie, dass die Bevölkerung der Bezirke 6 und 7 in einer verbindlichen Bürgerbefragung über alle geplanten Änderungen - also auch über die FUZO - abstimmen können muss. "Hier muss Rot-Grün eine klare JA/NEIN-Antwortmöglichkeit anbieten statt mit nebensächlichen Detailfragen direkte Demokratie lediglich vorzutäuschen", fordert Strache. (Schluss)otni

