Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Hermann Nitsch zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Professor Hermann Nitsch zum 75. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen vielfach preisgekröntes künstlerisches Schaffen als einer der bedeutendsten Vertreter des Wiener Aktionismus würdigt. "Mit dem Orgien-Mysterien-Theater und den Schüttbildern haben Sie die österreichische und insbesondere die Wiener Kunst- und Kulturszene wachgerüttelt und nachhaltig beeinflusst", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

