Industrie: Europa braucht Wachstum, aber nicht durch Schulden finanziert

IV-GS Neumayer: Wichtigste Themen Unternehmensfinanzierung, Strukturreformen und Reindustrialisierung - Kein selbsttragendes Wachstum ohne Strukturreformen

Wien (OTS/PdI) - "Die größte Wirtschaft der Welt, die europäische, befindet sich immer noch in einer instabilen, kritischen Situation", betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer im Rahmen einer Paneldiskussion bei den Alpbacher Wirtschaftsgesprächen. "Wir sehen erste positive Signale, etwa in Staaten wie Spanien und Portugal, aber wir werden im Gegensatz zu den USA auch heuer wieder mit -0,6 Prozentpunkten leicht schrumpfen. Die Rückkehr zum Wachstum 2014 wird mit zu erwartenden 1,1 Prozent nur verhalten sein." Das sei jedenfalls zu wenig, um eine Entspannung bei der Verschuldung der öffentlichen Haushalte sowie der Rekordarbeitslosigkeit zu erreichen. "Was wir brauchen ist neues Wachstum, aber dieses darf keinesfalls mit neuen Schulden finanziert werden. Daher wird es ohne Strukturreformen nicht gelingen, ein selbsttragendes Wachstum zu erreichen", so Neumayer. Nur mit mehr Wachstum und einer Fortführung des Konsolidierungskurses könne Europa die Finanzierbarkeit seines Sozialsystems und damit die Stabilisierung des demokratischen Systems sicherstellen. Zu adressieren seien daher vor allem die Themen Unternehmensfinanzierung, Strukturreformen und Reindustrialisierung.

Im Gegensatz zu den USA seien in Europa Bankenkredite noch immer die dominierende Quelle für Unternehmensfinanzierung. "Um Bankkredite zu deblockieren, bedarf es einer Sanierung der fragilen Bankbilanzen, was die USA bereits weitgehend hinter sich haben" betonte der IV-Generalsekretär. Diese Aufgabe sei mittelfristig lösbar und setze eine Lockerung der "Schicksalsgemeinschaft Staatsschulden- und Bankenkrise" sowie die weitgehende Realisierung der Bankenunion voraus. "Kontraproduktiv sind in diesem Zusammenhang Sondersteuern für die Banken - die österreichische ist z.B. achtmal höher als in Deutschland. Daher sollte die österreichische Abgabe auch nicht verlängert werden." Am wichtigsten seien aber in ganz Europa weitere Anstrengungen für strukturelle Reformen, anders "wird es uns nicht gelingen, ein selbsttragendes Wachstum zu erreichen", so Neumayer, das Ziel sei bekannt: "Verlagerung von Ressourcen in den produktiven Bereich und Steigerung der Zukunftsinvestitionen, Sanierung der öffentlichen Haushalte und der Sozialsysteme, Modernisierung der Arbeitsmärkte, Bildungsreform, Steuerreform."

Aus Sicht der Industrie sei das Programm der EU-Kommission zu einer Reindustrialisierung Europas naturgemäß sehr zu begrüßen, "die Krise hat uns ja die Bedeutung einer gesunden industriellen Basis deutlich vor Augen geführt." Sinnvoll wäre es, wie Neumayer ausführte, wenn die Kommission aus dem Querschnittsthema Reindustrialisierung ein öffentlichwirksames Leitbild für die Zukunft der europäischen Wirtschaft gestalten würde, mit dem sich die Bürger identifizieren können. Dies sei vor allem mit Blick darauf empfehlenswert, da die Umsetzung des Ziels, in ganz Europa eine Industriequote von 20 Prozent zu erreichen, in nationaler Verantwortung liege. "Das Ziel der Reindustrialisierung steht somit in ständiger Konkurrenz zu kurzfristigen innenpolitischen Interessen", so Neumayer, der dabei auch auf die aktuellen Debatten im Wahlkampf in Österreich verwies: "So paradox es klingt, aber wenn es nach den Wünschen mancher politischer Kräfte ginge, würden ausgerechnet wir in Österreich nach der Wahl als einzige in Europa den Pfad einer Deindustrialisierung einschlagen."

Europa müsse nun jedenfalls vor allem drei große Aufgaben erledigen: "Wir brauchen eine Stabilisierung des Finanzsektors, also gemeinsame Überwachungsmechanismen, erhöhte Eigenkapitalquoten sowie harmonisierte Abwicklungsmechanismen." Zweitens müsse das reibungslose Funktionieren des neuen wirtschaftspolitischen Instrumentariums gewährleistet werden, wie Neumayer betonte: "An vorderster Stelle sollte die verbindliche Umsetzung der "Länderspezifischen Empfehlungen" durch die Mitgliedstaaten stehen, da damit potenzielle strukturelle Risikobereiche frühzeitig beseitigt werden würden." Drittens seien dringend Maßnahmen zu setzen, um die direkte Demokratie auf EU-Ebene und damit auch die Akzeptanz der Bevölkerung zu stärken. "Wir brauchen gesamteuropäische Wahllisten, eine Stärkung des Subsidiaritätsprinzips sowie eine Verbesserung der Kommunikation zur Bevölkerung durch die Europäische Kommission und die nationalen Regierungen. Wenn die Idee des gemeinsamen Europas ein Erfolg sein soll, müssen wir die Herzen wieder für Europa gewinnen", forderte Neumayer.

