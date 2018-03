Schulstart für den "ABC Bär"

ORF und BMUKK verteilen DVDs an österreichische Volksschulen

Wien (OTS) - Erster Schultag für den "ABC Bär". Ein Jahr nach dem erfolgreichen TV-Start von Thomas C. Brezinas neuer Serie "ABC Bär" für das ORF-Kinderprogramm "okidoki" stellen ORF und BMUKK mehr als 4.000 DVDs österreichischen Volksschulen zur Verfügung. Die lustigen Buchstabenspiele und Lieder aus der "okidoki"-Serie können optimal in den Unterricht eingebunden werden. Die DVD soll im Unterricht zum Einsatz kommen und beinhaltet neben Spielen zu den 26 Buchstaben auch Lieder und zwei komplette Folgen der Serie "ABC Bär". Außerdem gibt es ein ausführliches Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer. Am Donnerstag, dem 29. August 2013, stellten Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied, ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm und Thomas C. Brezina im BMUKK die "ABC Bär"-DVD vor.

Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied: "Mit dem 'ABC Bär' wird Lernen große Freude machen. Thomas Brezina ist mit dieser Sendung wieder ein magischer Wurf gelungen. Die Schülerinnen und Schüler werden begeistert sein. Ich danke dem ORF für die gute Kooperation."

ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm: "Diese Kooperation zwischen BMUKK und ORF ist etwas ganz Besonderes. Gerade im Kinderfernsehen versuchen wir den Kindern stets auf Augenhöhe zu begegnen und Werte zu vermitteln. Wenn uns dann ein Format wie der 'ABC Bär' gelingt, das auch über das Fernsehen hinaus an Bedeutung gewinnt, ist das eine qualitative Auszeichnung, die uns sehr freut. Besonders möchte ich mich auch bei Thomas Brezina bedanken, dem es einmal mehr gelungen ist, Kinder zu begeistern und Freude zu vermitteln."

Thomas C. Brezina: "Es ist jedes Mal für mich berührend, wenn eine Idee, die lange Zeit nur in meinem Kopf war, Wirklichkeit wird - und wenn sie sich dann verbreitet und vor allem wenn sie Kinderaugen zum Leuchten bringt und Freude macht, dann ist das die höchste Auszeichnung und das Schönste, was ich kriegen kann." Und weiter:

"Die Idee beim 'ABC Bär' war, eine Sendung zu kreieren, in der Kindern Lust auf Buchstaben und Zahlen gemacht wird, aber auch Figuren zu erfinden, in denen sich die Kinder wiederfinden - also der Neugierige, der Schüchterne, jemand, der gerne was baut, der Vorlaute und viele mehr. In jeder Sendung gibt es immer ein Spiel rund um Buchstaben und ein Spiel rund um Zahlen - und beide sollen Kindern auch Lust machen, Freude bereiten und zeigen, dass Buchstaben und Zahlen etwas Tolles sind. Ich wünsche mir, dass der 'ABC Bär' und jetzt auch diese DVD einen guten Impuls setzen, der dann in der Schule aufgegriffen wird - denn mit dem Schulbeginn öffnet sich für die Kinder ein Tor ins Leben."

Der "ABC Bär" in ORF eins

Ein Bär, eine Kuh, ein Biber, ein Pinguin-Küken, ein Igel, drei Frösche. Seit September 2012 reist der "ABC Bär" gemeinsam mit seinen sieben Freunden (ab 14. September jeweils Samstag und Sonntag um 7.35 Uhr in ORF eins) auf einem wundersamen Mobil durch die Welt. Dabei präsentieren sie in jeder Folge eine einzigartige Bühnenshow mit Buchstaben- und Zahlenrätseln. Mit viel Musik, Spaß und lustigen Liedern werden Freude am Lernen sowie die Prinzipien des Zusammenlebens vermittelt. Der "ABC Bär" richtet sich in erster Linie an Vorschulkinder und Schulanfänger/innen sowie deren Eltern. Im September 2013 ist gemeinsam mit dem BMUKK und dem ORF eine DVD erschienen, die österreichischen Volksschulen zur Verfügung gestellt wird. 20 neue Folgen sollen 2014 produziert werden.

"ABC Bär" wurde im Auftrag des ORF von KidsTV nach einer Idee von Thomas C. Brezina hergestellt. Die DVD, die Hoanzl produziert hat, ist in Zusammenarbeit von Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur und ORF entstanden.

