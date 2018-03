Junge ÖVP: Wir wollen ein leistbares Studententicket

Ein Land - ein Ticket. Öffis für Studierende um bis zu 130 Euro im Jahr

Wien, 29. August 2013 (OTS) Mobilität ist ein Grundbedürfnis junger Menschen. In Zeiten steigender Benzinpreise und einem größeren Umweltbewusstsein ist es im Interesse von uns Jungen, dass in Zukunft vermehrt auf die Öffis gesetzt wird: "Mobilität ist aber auch eine Kostenfrage und muss speziell für uns Junge leistbar sein. Studierende sind derzeit die einzigen in Ausbildung, für die es keine Vergünstigung gibt. Daher fordern wir als Junge ÖVP ein Studententicket für alle Studierenden bis zum Alter von 26, für alle öffentlichen Verkehrsmittel um höchstens 130 Euro im Jahr. Damit soll der öffentliche Verkehr auch für Studierende attraktiv gemacht werden", zeigt sich LAbg. Mag. Bettina Rausch, Bundesobmann-Stellvertreterin der Jungen ÖVP, überzeugt. ****

Damit nicht die Steuerzahler für dieses Ticket aufkommen müssen, hat die Junge ÖVP Vorschläge auf den Tisch gelegt, wie man das Studententicket budgetneutral umsetzen kann. Durch ausgewogene Verträge mit der ÖBB und sinnvolle Einsparungen können rund 260 Millionen Euro lukriert werden. Ein modernes ÖBB-Dienstrecht würde laut Experten pro Jahr weitere 107 Millionen an Einsparungen bringen: "So kann das Studententicket ohne Mehrkosten für den Staatshaushalt eingeführt werden. Als die für Verkehrsangelegenheiten zuständige Ministerin fordern wir Doris Bures auf, bei diesem Thema endlich aktiv zu werden", so Rausch weiter.

Angestoßen wurde die Debatte durch eine von Bettina Rausch initiierte Facebook-Initiative namens "Studententicket jetzt". In einem ersten Schritt soll das Ticket sowohl die Kosten des öffentlichen Nahverkehrs am Studienort, als auch die Kosten der An-und Abreise zum Studienort mit öffentlichen Verkehrsmitteln abdecken. In einer weiteren Stufe ist die Ausdehnung auf ein generelles Ticket unabhängig vom Studienort anzustreben.

