Stronach/Nachbaur/Lugar: Gläserne Parteikassen sind für das Team Stronach Koalitionsbedingung

Wahl ist einmalige Gelegenheit, Nährboden für Korruption zu beseitigen

Wien (OTS) - Team Stronach Listenzweite Dr. Kathrin Nachbaur und Klubobmann Robert Lugar fordern angesichts des aktuellen ÖVP/SPÖ-Parteispendenskandals alle Parteien zu absoluter Transparenz betreffend ihrer Parteifinanzen auf. "Gläserne Parteikassen sind für das Team Stronach eine Koalitionsbedingung. Wir sind nur bereit, mit solchen Parteien in eine etwaige Regierungsverantwortung zu treten, die alle ihre Finanzen, Zuwendungen, Beteiligungen auch im Parteiumfeld öffentlich machen. Es darf künftig keinen Millimeter Spielraum für Korruption geben."

"Transparenz ist einer unserer Kernwerte. Wir fordern diese Transparenz, weil wir das den Bürgern schuldig sind. Alle Daten müssen im Internet abrufbar sein, um dem Steuerzahler zu jeder Zeit vollen Einblick zu garantieren", begründet Nachbaur den Vorstoß des Team Stronach. Lugar: "Wir wollen wissen, welche Beteiligungen und Unternehmen die Parteien besitzen, welche Aufträge von wem es gibt, wie diese zustande kommen, ob es Ausschreibungen dafür gab und vieles mehr. Wir wollen Sauberkeit in die Politik zurückbringen und daher kann keine Partei unser Partner sein, die diesen Forderungen nicht zustimmt." Was die Einkommen der Abgeordneten betreffe, müsse man "alles offenlegen und auch die Auftraggeber nennen, damit die Bürger genau wissen, wessen Interessen hier vertreten werden", so Lugar.

"Die jetzige Nationalratswahl bietet den Menschen die einmalige Gelegenheit, den Nährboden für Korruption zu beseitigen. Diese Chance, die Politik in diesem Land von der Korruption zu befreien, muss ergriffen werden", so Nachbaur und Lugar.

