Stronach/Köfer: "Ist die Landes-ÖVP vom Parteienfinanzierungsskandal betroffen?"

LPO Obernosterer ist dringend gefordert Parteifinanzen und Wahlkampfkostenabrechnung vollständig offenzulegen

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - "Inwiefern ist die intransparente ÖVP Kärnten vom aktuell bekannt gewordenen Parteienfinanzierungsskandal betroffen?". Diese Frage will Gerhard Köfer, Landesparteiobmann des Team Stronach für Kärnten, vom Kärntner VP-Chef, Gabriel Obernosterer, umfassend beantwortet haben und spricht dabei vor allem auf die Verbindungen der Schwarzen zu "White House" an. "Die Landes-ÖVP hat es bis heute bei der umstrittenen Wahlkampfkostenabrechnung verabsäumt reinen Tisch zu machen und einen Abrechnungsstriptease zu vollziehen. Die ehemalige Großpartei verliert von Tag zu Tag an Glaubwürdigkeit und die bürgerlichen Wähler laufen der Volkspartei in Scharen davon", sagt Köfer, der von Obernosterer "volle Aufklärung und Offenlegung aller Finanztransaktionen" einfordert. "Die ÖVP ist in Kärnten eine regierende Koalitionspartei und hat sich im gemeinsamen Regierungsprogramm zu voller Transparenz verpflichtet, diese verlange ich umfassend, es darf keine selektive Transparenz geben! Herr Obernosterer, folgen Sie dem mutigen Beispiel des Team Stronach Kärnten und legen Sie endlich alles lückenlos offen", appelliert Köfer, der den Druck auf die VP damit weiter erhöht.

Zudem erinnert das Team Stronach den Klubobmann der ÖVP Kärnten, Ferdinand Hueter, an die zeitnahe Beantwortung folgender Fragen:

1.) Wie viel hat der Wirtschaftsbund Kärnten für die Landtagswahl 2013 ausgegeben?

2.) Wie viel hat der Bauernbund Kärnten für die Landtagswahl 2013 ausgegeben?

3.) Wie viel hat der Seniorenbund Kärnten für die Landtagswahl 2013 ausgegeben?

4.) Wie viel hat die Junge ÖVP für die Landtagswahl 2013 ausgegeben? 5.) Wie viel haben die ÖVP-Frauen für die Landtagswahl 2013 ausgegeben?

6.) Wie viel hat der ÖAAB Kärnten für die Landtagswahl 2013 ausgegeben?

7.) Glauben Sie wirklich, dass Ihre oben genannten Vorfeldorganisationen mit Ihrer Landespartei nichts zu tun haben? 8.) Wie hoch waren die Aufwendungen des ÖVP-Landtagsklubs für den Wahlkampf 2013?

9.) Wann werden Sie - analog dem Beispiel des Team Stronach - jeden Cent Ihrer Wahlkampfkosten offenlegen und transparent machen?

"Die rasche Stellungnahme der ÖVP zu den brennenden Themen ist für den Steuerzahler von größter Bedeutung", schließt Köfer.

