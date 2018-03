FP-Gudenus zu Horror-Heimen: OGH-Urteil setzt Wiener SPÖ massiv unter Druck

Höchstgericht hat entschieden, dass sexueller Missbrauch erst viel später verjährt

Wien (OTS/fpd) - Oje, Herr Bürgermeister, jetzt sind die perversen Sadisten aus den Wiener Kinderheimen nicht länger zu decken! Der OGH hat nämlich entschieden, dass die ewige Begründung der Wiener SPÖ, der sexuelle Missbrauch und die Folter von Kindern durch "Erzieher" wäre verjährt, unzulässig ist. Konkret betrifft das Urteil eine kirchliche Einrichtung. Das Höchstgericht hat erklärt, dass die Bestellung von oder das Festhalten an einschlägig bekannten Personen in Internaten (also auch in Heimen) einen "haftungsbegründenden Vorwurf" rechtfertigt. Die Einrede der Verjährung ist "substanzlos". "Die Wiener SPÖ argumentiert ja bezüglich ihrer Horror-Heime genauso wie das in diesem Fall betroffene Kloster", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, "und der Sachverhalt ist auch der gleiche: Die Helige-Kommission hat festgestellt, dass die abscheulichen Verbrechen der durch die Bank roten Erzieher zumindest seit den 60er-Jahren vollinhaltlich bekannt gewesen sind. Und wie hat die Wiener SPÖ reagiert? Sie hat die Bestien munter weitermachen lassen, ja, sie sogar noch zum Teil quasi als Belohnung in höchste Funktionen der Stadt, der Gewerkschaft und des ORF gehievt."

"Trotz der Unzulässigkeit der Verjährung wird es schwer werden, Täter, Vertuscher und Förderer verantwortlich zu machen", befürchtet Gudenus, "bis hinauf zur Häupl-SPÖ wurden ja Beweise systematisch vernichtet. Auch das hat die Helige-Kommission festgestellt." Wenn es noch eines Beweises dafür bedurft hätte, wäre er spätestens damit erbracht worden, dass die Grünen mit ihrer pädophilen Vergangenheit und die SPÖ, aus deren Reihen die Täter gekommen sind, im Gemeinderat einen FPÖ-Antrag, die Vernichtung von Personalakten einzustellen, abgeschmettert haben - ein klares und öffentliches Ja zur Vernichtung von Beweismitteln. Gudenus: "Dass nicht nur bislang kein einziger Täter für diesen bislang größten Kriminalfall der Nachkriegsgeschichte mit mindestens 1.713 Opfern verfolgt wird, sondern sogar die Wienerinnen und Wiener statt der für den Heim-Horror verantwortlichen SPÖ viele, viele Millionen Euro Entschädigung an Opfer bezahlen müssen, ist ein riesengroßer Skandal!"

Gudenus fordert die Opfer nach dem richtungsweisenden OGH-Urteil auf, gesammelt Anzeigen gegen die Stadt Wien, die Wiener SPÖ und die konkreten Täter zu erstatten: "Dann muss die Wiener Staatsanwaltschaft endlich handeln! Den Opfern steht nicht nur die finanzielle Entschädigung zu, die Häupl-SPÖ bezahlt übrigens in der Regel nur etwa zehn Prozent von dem, was die Kirche einem Opfer zugesteht, sondern sie haben auch das Recht, dass ihr Martyrium gerichtlich untersucht wird. Darüber hinaus muss die Stadt prüfen, in wieweit sie sich im Sinne der Bürger an aktuellen und bereits pensionierten SPÖ-Politikern, die für das bestialische Treiben mitverantwortlich waren, mit ihren Super-Gagen und Mega-Pensionen schadlos halten kann." (Schluss)

