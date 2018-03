Darabos zu Telekom-Skandal: "Kein Cent und kein Euro an die SPÖ"

"Nicht die geringste Verbindung zu den Finanzen der Bundespartei"

Wien (OTS/SK) - Im Zusammenhang mit den heute von "News" veröffentlichten Vorwürfen über illegale Parteienfinanzierung stellte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos klar, dass es "Null Zusammenhang mit der Bundespartei gibt". Kein Cent und kein Euro seien an die SPÖ geflossen, so Darabos am Donnerstag. Auf der einen Seite gehe es um Vorwürfe der systematischen Parteienfinanzierung, Geldwäsche und Schwarzgeldkonten im Zusammenhang mit der ÖVP; auf der anderen Seite handle es sich um die Geschäftsbeziehungen der Privatfirma eines ehemaligen Abgeordneten sowie eines Medienunternehmens mit Hocheggers Valora AG, sagte der Bundesgeschäftsführer. "In beiden Fällen besteht nicht die geringste Verbindung zu den Finanzen der Bundespartei", so Darabos. Beide Sachverhalte auf eine Ebene zu stellen, sei ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver, so der Bundesgeschäftsführer abschließend. **** (Schluss) ah

