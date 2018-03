Korun: Die drohende Abschiebung von zwanzigjährigem Syrer nach Bulgarien ist absurd

Grüne: In Syrien sterben Menschen, EU-Länder schikanieren Flüchtlinge von dort

Wien (OTS) - "Die laut Tageszeitung Standard drohende Abschiebung des zwangzigjährigen Asylwerbers aus Syrien nach Bulgarien, dessen Familie hier als anerkannte Flüchtlinge lebt, ist an Skurrilität nicht zu überbieten. Während in Syrien täglich Menschen sterben, werden die wenigen, die einen sicheren Hafen in der europäischen Union erreichen, wo noch dazu ihre Familie lebt, in andere Länder abgeschoben. So absurd ist unser (EU-)Asylrecht dank dem Dublin-II-Abkommen", kritisiert die Menschenrechtssprecherin der Grünen, Alev Korun.

"Selbstverständlich sollte dem jungen Mann, dessen Familienangehörige als anerkannte Flüchtlinge in Österreich leben, hier ein Asylverfahren ermöglicht werden. Alles andere ist pure Schikane für jemanden, der Krieg und Tod entronnen ist", sagt Korun.

