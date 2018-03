Lebensmittelsicherheit: Neuer Pilzfolder präsentiert

Stöger und Frauenberger stellen neues Service des Marktamtes vor

Wien (OTS) - Der neue Pilzfolder des Wiener Marktamtes erweitert das Service für PilzsammlerInnen und beschreibt zehn Speisepilze und deren giftige Doppelgänger in vergleichender Darstellung. Damit wird das bisherige Angebot auf www.wien.gv.at/wirtschaft/marktamt/pilze/ mit der Beschreibung von über 250 Pilzsorten und der kostenlosen Pilzbegutachtung vervollständigt. "Es kommt leider immer wieder zu schwerwiegenden Verwechslungen bei Pilzen. Wer sich nicht ganz sicher ist, sollte die gesammelten Pilze beim Marktamt gratis bestimmen lassen", betont Gesundheitsminister Alois Stöger. "Das Marktamt ist ein verlässlicher Partner, was die Lebensmittelsicherheit betrifft. Mit unserem Service erhalten interessierte PilzsammlerInnen eine Basisinformation über die Vielfalt der Pilze, sowie wichtige Hinweise zu möglichen Verwechslungen von Speise- und Giftpilzen", so KonsumentInnenschutzstadträtin Sandra Frauenberger.

Kostenlose Pilzbegutachtung und Service-Webseite

Damit es nach einem Schwammerlausflug nicht zu bösen Überraschungen kommt, bietet das Wiener Marktamt jeden Montag von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr kostenlose Pilzbegutachtungen in der Marktamtsabteilung am Naschmarkt, 1060 Wien, verlängerte Kettenbrückengasse, an. Zu anderen Uhrzeiten und in den weiteren Außenstellen des Marktamtes sind Pilzbegutachten ausschließlich gegen telefonische Vereinbarung weiterhin möglich.

Letztes Jahr wurden 435 verschiedene Pilze von den MitarbeiterInnen des Marktamtes bestimmt. Die gesammelte Ausbeute vom Wiener Marktamt kontrollieren zu lassen, zahlt sich aus: Unter den Kontrollierten waren auch 50 giftige Pilzarten, u.a. Knollenblätterpilze, Satanspilze und Pantherpilze, dabei.

Nähere Informationen gibt es bei der kostenlosen Lebensmittel-Hotline unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt. (Schluss) grs

