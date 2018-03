"Lovers in the air": airberlin versüßt Fernbeziehungen

Berlin (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Mit einem weltweiten Streckennetz und hervorragenden Flugverbindungen bringt airberlin an 365 Tagen im Jahr Menschen zusammen. Für Gäste, die eine Fernbeziehung führen, ist die Airline mit Herz insbesondere an den Wochenenden ein bevorzugtes Transportmittel, um die Distanz zu überbrücken und freie Zeit gemeinsam mit der oder dem Liebsten zu verbringen.

Allen Paaren, die eine Fernbeziehung führen, hilft airberlin jetzt bei der Planung des nächsten Wiedersehens und verlost auf www.facebook.com/airberlin bis einschließlich 2. September 2013 einen Hin- und Rückflug mit airberlin im europäischen Streckennetz. Dafür muss lediglich ein Foto mit Bezug zur Fernbeziehung und dem beliebten airberlin Schokoherz hochgeladen werden. Wer kein originales Schokoherz zur Hand hat, kann sich einfach per Downloadlink ein airberlin Herz ausdrucken und damit am Gewinnspiel teilnehmen.

Das Schokoladenherz ist ein Markenzeichen von airberlin und wird auf vielen airberlin Flügen als Abschiedsgruß beim Verlassen des Flugzeugs an die Gäste gereicht. Mehr als eine Million Schokoherzen verschenkt die Airline mit Herz im Durchschnitt monatlich an ihre Gäste. So ist das Schokoherz auch ein häufig gewähltes Fotomotiv für airberlin Gäste. Immer montags werden alle Schokoherz-Fotos, die mit dem Hashtag #wchw auf den Social-Media-Kanälen der Airline eingereicht werden, in dem Fotoalbum "We chocolate heart the world" auf Facebook mit den Fans geteilt. In dem Album finden sich inzwischen Fotos aus Deutschland, Spanien, den USA und vielen weiteren airberlin Destinationen.

airberlin ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt zu 151 Destinationen in 40 Ländern. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2012 mehr als 33 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an airberlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld® verfügt airberlin über ein globales Streckennetz. Die Airline mit dem preisgekrönten Service bietet mit 16 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte hat ein Durchschnittsalter von fünf Jahren und gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa.

