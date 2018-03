Schulstart in Wien: Am Montag geht's los!

16.500 Taferlklassler, neue Schwerpunkte und pünktlicher Schulstart

Wien (OTS) - Am 2. September beginnt in Wien wieder die Schule. Im Rahmen einer Pressekonferenz skizzierte heute Wiens Amtsführende Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl die Schwerpunkte für das kommende Schuljahr.

Insgesamt beginnt am 2. September für rund 220.000 Wiener Schulkinder in allen Schulen und Schularten ein neues Schuljahr, ihrem ersten Schultag fiebern schon jetzt rund 16.500 Taferlklassler entgegen. Allen Schülern, insbesondere aber den Schulneulingen wünschte Brandsteidl einen "erfolgreichen Start". Gleichzeitig erinnerte sie daran, dass "der Schulbeginn ausnahmslos für alle Schüler gilt. Einseitige Ferienverlängerungen sind klar rechtswidrig - Eltern sind hier strikt aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder pünktlich zum Schulstart in der Schule erscheinen."

Neues Servicezentrum im Stadtschulrat

Mit dem neuen Schuljahr hat im Stadtschulrat für Wien auch ein neues Servicezentrum seinen Betrieb aufgenommen. Auf 582 Quadratmetern werden ab sofort alle Anliegen von SchülerInnen, Eltern und Lehrern nach dem "one stop shop"-Prinzip unbürokratisch und rasch bearbeitet. Egal ob es Fragen der Schulwahl, eines Schulwechsels, Rechts- oder Anstellungsfragen betrifft - alle Anliegen werden im neuen Servicezentrum im Stadtschulrat in der Wipplingerstraße 28 von einem engagierten Team von 20 MitarbeiterInnen professionell betreut. Und nur wenn es doch einmal nötig ist, werden die Kunden an die jeweiligen Fachabteilungen weitergeleitet. Brandsteidl: "Das neue Servicezentrum bring mehr Servicequalität und Kundenorientierung." Noch ein Vorteil des Servicezentrums: Im Zuge des Umbaus wurde auch der Eingangsbereich des Stadtschulrats barrierefrei gestaltet.

Offensive bis es keine schlechten Leser mehr gibt

Auch im neuen Schuljahr bleibt das Thema Lesen der absolute Schwerpunkt. Brandsteidl: "Unsere 2011 gestartete Leseoffensive wird solange fortgesetzt, bis es keine schlechten Leser an Wiens Schulen mehr gibt."

So wird es auch in diesem Schuljahr wieder den "Wiener Lesetest" geben. Brandsteidl betonte, dass es bei diesem aber nicht darum gehe, "Zahlen zu produzieren", sondern darum, Schule und SchülerInnen besser zu machen. So sei über den Sommer auf Basis der Ergebnisse der Lesetests der vergangenen Schuljahre erhoben worden, welche Schulen am besten die Leseoffensive des Stadtschulrats umgesetzt haben. Hieraus habe sich eine Gruppe von Best-Practice-Schulen ergeben, die nun als Leuchttürme für andere Schulen dienen sollen.

Die Leseoffensive selbst umfasst, neben einer 'Startwoche Lesen' am Beginn des Schuljahres, Lese-Intensiv- und Crashkurse (für insgesamt ca. 3.000 Lese-Risikoschüler in 350 Kursen). Die Crashkurse sind dabei für Kinder, die spät in unser Schulwesen eintreten und nur geringe Deutschkenntnisse besitzen, gedacht. Zudem stehen für die LehrerInnen zahlreiche Tools zur besseren Förderung leseschwacher SchülerInnen sowie Diagnoseinstrumente, mit deren Hilfe die Stärken und Schwächen der Schülerinnen genauer erhoben werden können, zur Verfügung. Insgesamt werden im neuen Schuljahr 308 LehrerInnen für die Leseförderung eingesetzt. Und natürlich umfasst die Leseoffensive auch heuer das Projekt Lesepaten - so werden mehr als 1.000 ehrenamtliche Lesepaten für die Leseförderung in Wiens Volksschulen eingesetzt.

Alle Kinder in Wien sprechen mindestens zwei Sprachen

Jedes Wiener Schulkind muss zumindest zwei Sprachen sprechen - eine davon hat Deutsch zu sein. Damit das erreicht wird, gibt es zahlreiche Maßnahmen und Angebote. So werden die im vergangenen Jahr begonnenen "Neu in Wien"-Kurse weiter fortgeführt. Sie sind für Seiteneinsteiger, die ohne oder mit nur rudimentären Deutschkenntnissen nach Österreich kommen, gedacht. Diese Kinder sollen durch eine intensive Vermittlung der Sprach-Basics möglichst rasch in die Lage versetzt werden, dem Unterricht zu folgen. Die "Neu-in-Wien-Einstiegskurse" in den Wiener Pflichtschulen der Sekundarstufe 1 werden als Sprachförderkurse für außerordentliche SeiteneinsteigerInnen geführt und als dislozierter Unterricht von 8 bis 13 Uhr in der jeweiligen Schulregion angeboten - ihr Gesamtumfang beträgt 270 Unterrichtsstunden.

Aber auch die Vorschulklassen an Wiens Volksschulen helfen Kindern, die nicht schulreif und - unter anderem aufgrund von Defiziten in der Unterrichtssprache Deutsch - noch nicht in der Lage sind, dem Unterricht zu folgen, mit Hilfe eines zusätzlichen vorschulischen Jahres fit für den Schulalltag zu werden. Für das kommende Schuljahr sind 130 Vorschulklassen geplant.

Selbstverständlich betrifft die Notwendigkeit, zumindest zwei Sprachen zu sprechen, ganz besonders auch den Bereich der bilingualen Förderung an Wiens Schulen. So werden beispielsweise für den Englischunterricht an Wiens Schulen 238 Native Speaker eingesetzt. Und auch für den muttersprachlichen Zusatzunterricht gibt es ein umfassendes Angebot: So wird dieser derzeit in 20 Sprachen (Albanisch, Arabisch, Bosnisch, Bulgarisch, Chinesisch, Dari, Farsi, Kroatisch, Pashto, Polnisch, Romanes, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Tschetschenisch, Türkisch, Kurdisch, Somali, Russisch, Portugiesisch) angeboten.

Tag der Wiener Schulen am 4. Oktober

Eine wichtige Informationsmöglichkeit für alle Eltern bei der Wahl der richtigen Schule für ihr Kind ist der "Tag der Wiener Schulen", der am 4. Oktober 2013 zum fünften Mal in über 700 Wiener Schulen stattfinden wird. Hierbei präsentieren sich die Schulen in ihrer alltäglichen Praxis und mit ihren unterschiedlichen Konzepten. So individuell wie die verschiedenen Schultypen, Schwerpunkte und Menschen, so vielfältig und abwechslungsreich ist auch das Programm am Tag der Wiener Schulen. Brandsteidl lud abschließend "alle Eltern und jeden Interessierten ein, diesen Tag zu nutzen, um sich ein persönliches Bild von der Qualität der Wiener Schulen zu schaffen." Rechtzeitig zum Schulstart erscheint auch der neue "Wiener Schulführer". Er ist das Standardwerk für all jene, die sich über das Wiener Schulwesen informieren möchten. Auf rund 200 Seiten sind hier alle Schulstandorte, Serviceeinrichtungen und Beratungsstellen aufgelistet.

