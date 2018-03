Auf in den Kindergarten!

Eingewöhnung - ein großer Entwicklungsschritt

Wien (OTS) - Für viele Mädchen und Buben ist es nächste Woche soweit:

Der Kindergarten beginnt - und damit ein neuer, wichtiger Lebensabschnitt. Die Eingewöhnungszeit spielt eine entscheidende Rolle. Jedes Kind reagiert anders auf diese ungewohnte Situation. Eines braucht mehr Zeit, das andere weniger, um sich in den neuen Räumen und unter vorerst unbekannten Kindern und Erwachsenen wohl zu fühlen.

Eingewöhnung: Geduld und Zeit sind ein Muss

In der St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung beginnt am 2. September für rund 1.000 Kinder und deren Familien mit dem ersten Tag in der Krippe bzw. im Kindergarten ein neuer Lebensabschnitt. "Mutter oder Vater sind für das Kind zumeist die wichtigste Bezugsperson, eine behutsame und einfühlsame Eingewöhnung ist daher notwendig, damit eine tragfähige Beziehung zur/m PädagogIn oder AssistentIn aufgebaut werden kann. Die ersten Tage sollte die Bezugsperson gemeinsam mit dem Kind in der Gruppe verbringen. Danach kann die Mutter oder der Vater für einige Zeit den Gruppenraum verlassen, nicht jedoch ohne sich beim Kind zu verabschieden. Trennungen von Mama oder Papa schmerzen und es kann sein, dass das Kind weint oder schreit. Kinder dürfen weinen. Wichtig ist, dass sich das Kind in kürzester Zeit von der/m PädagogIn trösten oder durch Spielangebote ablenken lässt. Hilfreich ist es, wenn das Kind bereits 'erfolgreiche' Trennungssituationen erlebt hat, z.B. einen Nachmittag bei Oma und Opa, einer Babysitterin etc., dann bringt es diese Erfahrungen bereits mit und die Eingewöhnung wird dadurch erleichtert", erklärt Susanna Haas, pädagogische Leiterin in der St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung. Erlebt das Kind erste Trennungssituationen und Übergänge als positiv, fällt in weiterer Folge, z.B. die Eingewöhnungszeit in der Schule leichter, da bei jeder weiteren Übergangssituation Erlebtes wieder hervorgeholt wird. "Seien Sie keinesfalls vom Kind, Kindergarten oder sich selbst enttäuscht, wenn die Eingewöhnung länger dauert. Jedes Kind hat individuelle Bedürfnisse. Gemeinsam mit der/m PädagogIn und den Eltern wird nach der richtigen Lösung gesucht, damit die Eingewöhnung für das Kind als positiv erlebt wird - Zeit und Geduld sind hier ein Muss", weiß die Expertin.

Informationsbroschüre gratis als Download

Die St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung, privater Träger von 80 Kindergärten und Horten in Wien, hat ihr Modell der Eingewöhnung in der Informationsbroschüre "Leitfaden zur Eingewöhnung" zusammengefasst. Damit die Phase der Eingewöhnung für die Kinder bestmöglich erlebt wird, arbeiten die PädagogInnen nach diesem erprobten Konzept. Neben der fachlichen Unterstützung und Beratung in den Standorten vor Ort finden die Eltern so die wichtigsten Fakten auf einen Blick. Alle Eltern mit Kindern in der St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung erhalten die Broschüre bei der Anmeldung, als zusätzliche Serviceleistung ist der Folder unter "Service/Downloads" auf www.kathkids.at kostenlos abrufbar.

Über die St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung

Zur St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung gehören derzeit insgesamt 80 Standorte in Wien mit rund 850 MitarbeiterInnen und circa 6.000 Kindern. Ein gelebtes Miteinander, Erziehungspartnerschaft und ein Interesse an den individuellen Lebensentwürfen der Kinder und ihrer Familien zeichnen die pädagogische Arbeit der Stiftung aus.

Nähere Informationen zur Stiftung erhalten Sie unter www.kathkids.at sowie unter www.facebook.com/nikolausstiftung.

