Diakonie: Nein zu Eingreifen in Syrien

Chalupka: Syriens Bürgerkrieg kann militärisch nicht gelöst werden

Wien (OTS) - Die Diakonie wendet sich gegen ein militärisches Eingreifen des Westens in Syrien, wie es aktuell von den USA erwogen wird. Und fordert stattdessen einen stärkeren Einsatz Europas und Österreichs für friedliche Konfliktlösungen in Krisengebieten.

"Wenn wir darauf das Hauptaugenmerk legen, müsste sich der Westen nicht immer wieder der Frage stellen, ob es Sinn macht, sich an militärischen Missionen zu beteiligen", betont Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich. "Militärisches Eingreifen ist teuer und verursacht Leid", so Chalupka. Man habe weder die Krisen in Afghanistan noch im Irak mit Hilfe internationaler Armeeeinsätze lösen können.

"Am schwersten leidet schon jetzt die Zivilbevölkerung unter dem gewaltsamen Konflikt im Land. Ein militärisches Eingreifen verursacht nur weiteres Leid und kann nicht die Basis für einen nachhaltigen Frieden in der Region sein", betont der Diakonie Direktor.

"Der Bürgerkrieg in Syrien kann militärisch nicht gelöst werden. Viel klüger wäre es, zu verhindern, dass weiter Waffen nach Syrien gelangen, die den Konflikt weiter schüren und den Dialog zwischen den verfeindeten Gruppen erschweren", so Chalupka abschließend.

Eckdaten zu Syrien

Mehr als 6,8 Millionen Menschen sind auf der Flucht.

4,25 Millionen sind innerhalb des Landes auf der Flucht.

Fast 2 Millionen sind bereits über die Grenze in die Nachbarländer Jordanien, Libanon, Türkei und Irak geflüchtet - davon sind mehr als 1 Million Kinder.

Die laufende Hilfe der Diakonie Katastrophenhilfe

Die Diakonie Katastrophenhilfe Österreich stellt für das internationale Katastrophenhilfe-Netzwerk der Diakonie 200.000 Euro zur Verfügung und hilft Flüchtlingsfamilien in den Nachbarländern Jordanien, Libanon, Türkei und Irak u.a. mit Essensgutscheinen, der Verteilung von Hygiene-Sets, Gegenständen des täglichen Bedarfs und versucht, da wo es möglich ist, Mütter mit kleinen Kindern zu unterstützen.

Neben der Unterstützung innerhalb der Camps wird in erster Linie Flüchtlingen geholfen, die nicht in Camps leben, sondern außerhalb auf sich allein gestellt sind. Durch langjährige Partnerschaften mit lokalen Organisationen in den Zufluchtsländern werden gerade diejenigen Familien, die dringend Unterstützung benötigen, erreicht.

