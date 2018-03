Ministerin Schmied: Mit "ABC Bär" Freude am Lernen fördern

Bildungsministerium und ORF versenden über 4.000 DVDs zur Leseförderung an Volksschulen

Wien (OTS/SK) - Bildungsministerin Claudia Schmied hat heute, Donnerstag, bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit dem österreichischen Autor Thomas Brezina und ORF- Unterhaltungschef Edgar Böhm die DVD der Kindersendung "ABC Bär" präsentiert. Diese vom Bildungsministerium für Unterricht, Kunst und Kultur und vom ORF finanzierte DVD wird zum Schulstart in einer Auflage von über 4.000 Stück an österreichische Volksschulen versendet, um die Freude am Lernen und Lesen zu fördern. Ministerin Schmied würdigte Brezina als "Magier" und betonte: "Es gibt kaum Menschen, die es schaffen, Kinder und Erwachsene so zu faszinieren." ****

Die Bildungsministerin zeigte sich überzeugt, dass mit der Sendung die Neugierde der Kinder aufrecht erhalten und gefördert werden kann:

"Mit dem ABC Bären wird Lernen große Freude machen. Thomas Brezina ist mit dieser Sendung wieder ein magischer Wurf gelungen. Die Schülerinnen und Schüler werden begeistert sein. Ich danke dem ORF für die gute Kooperation."

Die Sendung "ABC Bär", die seit September 2012 jeden Samstag und Sonntag im ORF-Kinderprogramm "okidoki" ausgestrahlt wird, steht ganz unter dem Motto: Lernen macht Spaß! Der "ABC Bär", der gemeinsam mit anderen Figuren auftritt, vermittelt nicht nur den Umgang mit Buchstaben, sondern geht auch auf alltägliche Situationen von Kindern ein und macht ihnen Mut. (Schluss) tg/sc

